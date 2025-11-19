¥Á¥ã¥Ú¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉºÆÀ¸¤«¤é10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¿·ºî¡ÖTIME JUMPER¡×¤òÈ¯É½
¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥ã¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉºÆÀ¸¤«¤é10¼þÇ¯¡¢½éÂå¡¢¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥Á¥ã¥Ú¥Ã¥¯¤¬¹©Ë¼¤ò³«¤¤¤Æ180¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥À¥Ö¥ë¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢¿·ºî¥â¥Ç¥ë¡ÖTIME JUMPER¡Ê¥¿¥¤¥à¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Á¥ã¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉºÆÀ¸10¼þÇ¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·¥¥ã¥ê¥Ð¡¼10.1ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤¬ÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥Á¥ã¥Ú¥Ã¥¯¤Î19À¤µª¤Î²ûÃæ»þ·×¡£¤³¤ì¤Ë¼«¼Ò³«È¯¤Î¿·¥¥ã¥ê¥Ð¡¼10¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼10¡×¤È¤Ï¥Á¥ã¥Ú¥Ã¥¯¤¬¼¡¤Î10Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ³«È¯¤·¤¿¿·¤·¤¤¼«¼ÒÀ½¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡£½¾Íè¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¹½Â¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÆÊ£»¨µ¡¹½¤ò´°Á´¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¡ÖÅý¹çÀß·×¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÅýÅª¤Ê¥®¥ç¡¼¥·¥§Áõ¾þ¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¿¥¤¥à¥Ô¡¼¥¹¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡ÊCal. 10.1¡Ë
¡¦¼«Æ°´¬¡¿Ìó60»þ´Ö¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥ì¥ë¡Ë
¡¦¿¶Æ°¿ô 4Hz¡Ê28,800 vph¡Ë¡¿ÀÐ¿ô 44¡¿¥Ñ¡¼¥Ä¿ô 275
¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë950¥×¥é¥Á¥ÊÀ½¥»¥ó¥¿¡¼¥í¡¼¥¿¡¼¡Ê¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡Ë
¡¦¥¹¥¤¥¹¥ì¥Ð¡¼Ã¦¿Êµ¡¡¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥×¥é¥ó¥°¡Ê4¤Ä¤Î´·À¥¦¥§¥¤¥È¡Ë
¡¦»Å¾å¤²¡§¥í¥¸¥¦¥à¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ê¥µ¥ó¥É¥Ö¥é¥¹¥È¡õ¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¡¢ÌÌ¼è¤ê¡Ë
µ¡Ç½
¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¢¥ï¡¼¡Ê24»þ´Ö¡¿2Ëç¤Î¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦¥¢¥ï¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¥ß¥Î¥Ð¡Ë
¡¦¥È¥ì¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¡Ê¥ì¡¼¥¶¡¼Ãå¿§¡¦¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã²Ã¹©¥Ö¥ë¡¼¡¦¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ë
¥±¡¼¥¹¡¿¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¡¦¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ü¥Û¥ï¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥É¤Î¾ÝÖÈºÙ¹©¤Þ¤¿¤Ï¡¢3N¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Ü¾ÝÖÈºÙ¹©
¡¦·Â40.5mm¡¢¸ü¤µ10.5mm¡Ê¥Ï¡¼¥Õ¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë´Þ¤à12.35mm¡Ë
¡¦¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ÊÈ¿¼ÍËÉ»ß¡Ë¡¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢À½¥±¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥¯
¡¦6»þ°ÌÃÖ¡§¥«¥Ð¡¼³«ÊÄ¥×¥Ã¥·¥ã¡¼¡¿¤Í¤¸¹þ¤ß¼°¥ê¥å¡¼¥º¡¿ËÉ¿å 3µ¤°µ
¡¦¥Ö¥ë¡¼¥é¥Ð¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¢¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡Ê¥±¡¼¥¹ÁÇºà¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
TIME JUMPER ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ê100ËÜ¸ÂÄê¡Ë
Í½²Á 11,550,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
TIME JUMPER 3N¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Ê30ËÜ¸ÂÄê¡Ë
ÀÇ¹þÍ½²Á 16,830,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
