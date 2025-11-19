公演前に取材に応じたLE SSERAFIM （左から）HUH YUNJIN、KIM CHAEWON、KAZUHA、SAKURA、HONG EUNCHAE

　５人組ガールグループ「ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭ」が１９日、東京ドームでワールドツアーの日本アンコール公演「２０２５　ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭ　ＴＯＵＲ　’ＥＡＳＹ　ＣＲＡＺＹ　ＨＯＴ’　ＥＮＣＯＲＥ　ＩＮ　ＴＯＫＹＯ　ＤＯＭＥ」の２日目公演に先立ちトークセッションを行った。

　５人にとって念願の東京ドームでのステージ。１８日の初日公演を終えた感想についてＫＩＭ　ＣＨＡＥＷＯＮは「わたしたちがずっと前から夢見てきた東京ドームでの単独公演は本当にうれしく、緊張感と責任感を持って臨みました」と回想。「ＦＥＡＲＮＯＴ（ピオナ＝ファンネーム）のみなさんがとても幸せそうに楽しんで下さった」と感謝した。

　１８日の公演では、最新曲の「ＳＰＡＧＨＥＴＴＩ　（ｆｅａｔ．　ｊ―ｈｏｐｅ　ｏｆ　ＢＴＳ）」や「Ｋａｗａｉｉ　（Ｐｒｏｄ．　Ｇｅｎ　Ｈｏｓｈｉｎｏ）」も日本初披露した。ＳＡＫＵＲＡが「ＳＰＡＧＨＥＴＴＩのかけ声をＦＥＡＲＮＯＴのみなさんが完璧に覚えてきてくれた」と喜ぶと、ＨＵＨ　ＹＵＮＪＩＮは「『Ｋａｗａｉｉ』を初めてお見せすることができた。クロミ、マイメロディが来てくれてとても幸せな時間でした」と語った。

　５人は来月２８日、千葉・幕張で行われる音楽フェス「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ　ＪＡＰＡＮ　２５／２６」に出演予定。ＫＡＺＵＨＡは「ワールドツアーで世界中いろんな場所で公演しながら多くのことを学んだ。それを生かしながらみなさんと一緒に楽しめるフェスを作りたい」。ＨＯＮＧ　ＥＵＮＣＨＡＥは「２０２５年は初めてのワールドツアーを通して多くのみなさんにお会いして成長することができて。来年も成長していい音楽パフォーマンスお届けできたら」と語った。