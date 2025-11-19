５人組ガールグループ「ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ」が１９日、東京ドームでワールドツアーの日本アンコール公演「２０２５ ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ ＴＯＵＲ ’ＥＡＳＹ ＣＲＡＺＹ ＨＯＴ’ ＥＮＣＯＲＥ ＩＮ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ」の２日目公演に先立ちトークセッションを行った。

５人にとって念願の東京ドームでのステージ。１８日の初日公演を終えた感想についてＫＩＭ ＣＨＡＥＷＯＮは「わたしたちがずっと前から夢見てきた東京ドームでの単独公演は本当にうれしく、緊張感と責任感を持って臨みました」と回想。「ＦＥＡＲＮＯＴ（ピオナ＝ファンネーム）のみなさんがとても幸せそうに楽しんで下さった」と感謝した。

１８日の公演では、最新曲の「ＳＰＡＧＨＥＴＴＩ （ｆｅａｔ． ｊ―ｈｏｐｅ ｏｆ ＢＴＳ）」や「Ｋａｗａｉｉ （Ｐｒｏｄ． Ｇｅｎ Ｈｏｓｈｉｎｏ）」も日本初披露した。ＳＡＫＵＲＡが「ＳＰＡＧＨＥＴＴＩのかけ声をＦＥＡＲＮＯＴのみなさんが完璧に覚えてきてくれた」と喜ぶと、ＨＵＨ ＹＵＮＪＩＮは「『Ｋａｗａｉｉ』を初めてお見せすることができた。クロミ、マイメロディが来てくれてとても幸せな時間でした」と語った。

５人は来月２８日、千葉・幕張で行われる音楽フェス「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＪＡＰＡＮ ２５／２６」に出演予定。ＫＡＺＵＨＡは「ワールドツアーで世界中いろんな場所で公演しながら多くのことを学んだ。それを生かしながらみなさんと一緒に楽しめるフェスを作りたい」。ＨＯＮＧ ＥＵＮＣＨＡＥは「２０２５年は初めてのワールドツアーを通して多くのみなさんにお会いして成長することができて。来年も成長していい音楽パフォーマンスお届けできたら」と語った。