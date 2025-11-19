3²¯±ß¤Î¹ëÅ¡¹ØÆþ¤¬ÏÃÂê¡ª¸µ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½÷²¦à¼«Âð¤Î¿¿¤ÃÇò¥¥Ã¥Á¥óá¸ø³«¤Ë¡Ö¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹ëÅ¡⁉Æ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÆ¬¶â¤Ï1²¯5000Ëü±ß¡×ÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹(37)¤¬ÈäÏª¤·¤¿à¿¿¤ÃÇò¥¥Ã¥Á¥óá¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²æ¤¬²È¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤¹♡♡Çò¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡ª¥¿¥«¥é¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡¡ÁÝ½ü¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡ªº£Æü¤âÄ«¤«¤é¤ªÁÝ½ü¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤è¤ê¤â¥Þ¥¸¤¤ì¤¤¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤â1ËÜ¤â¾²¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡Ö´°àú¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹ëÅ¡⁉Æ´¤ì¤Þ¤¹¡Á¡×¡Ö¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÔÆâ¤Ë3²¯±ß¤Î¼«Âð¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Æ¬¶â¤Ï£±²¯5000Ëü±ß»ÙÊ§¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÎëÌÚ¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°½÷ÀÉôÌçÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£