Â¼¾åÆúÏº¤Î¥é¥¸¥ª¤ËÍÓÊ¸³Ø¡¦±öÄÍ¥â¥¨¥«¡õ²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤¬ÅÐ¾ì¡¡½é¤ÎËÜ³Ê¥È¡¼¥¯
¡¡TOKYO FM¡Ø¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡Ù¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØÌÏº÷¥é¥¸¥ª Â¼¾åÆúÏº¡Ù¤Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦ÍÓÊ¸³Ø¤Î±öÄÍ¥â¥¨¥«¤È²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£ÇÛ¿®¤Ï11·î20Æü¤ª¤è¤Ó27Æü¤Î¸á¸å6»þ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØÌÏº÷¥é¥¸¥ª Â¼¾åÆúÏº¡Ù¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦Â¼¾åÆúÏº¤¬¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä´Ø¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¸ì¤ë¥È¡¼¥¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£ÍÓÊ¸³Ø¤Î2¿Í¤È¤Ï²áµî¤Ë¶¦±éÎò¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÈÖÁÈ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØD o n¡Ç t L a u g h I t O f f¡Ù¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¶¦±é»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÏÃÂê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£Â¼¾å¤Ï¡Ö¤è¤ê¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍÓÊ¸³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ®½Å¤Ê¥È¡¼¥¯¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
