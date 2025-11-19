東京ドーム公演初開催のLE SSERAFIM、ワールドツアーに充実感「成長することができた」 さらなる活躍誓う
5人組グループ・LE SSERAFIMが、18日、19日の2日間にわたって、初の東京ドーム公演である『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』を開催。19日公演前には、フォト・ムービーセッションを実施した。
【動画】美脚全開の衣装で登場したLE SSERAFIM 初の東京ドーム公演の感想を語る
東京ドーム公演初日（18日）を終え、KIM CHAEWONは「私たちが夢見てきた東京ドームでの単独公演をできて本当にうれしいなと思います。緊張感、責任感をもって臨みました」とコメント。続けて、「FEARNOT（ピオナ／ファンネーム）の皆さんが楽しんでくださったので、良い思い出ができたと思います」と喜びをかみしめた。
そんな念願をかなえた1年を振り返ったHONG EUNCHAEは「初めてのワールドツアーを行い、多くのファンの皆さんにお会いすることができましたし、成長することができたと思います」と充実感たっぷり。「この経験を活かし、来年もさらに成長し、いい音楽パフォーマンスをお届けできるように頑張ろうと思います」と力を込めた。
また、KAZUHAは「世界中いろいろな場所を回りながら観客の皆さんと公演を作る楽しさを感じました」と語り、「年末の音楽フェスでは、ワールドツアーの経験を活かして、皆さんと一緒に楽しめるフェスを作りたいと思います」と意気込んだ。
LE SSERAFIMはKIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAEからなる5人組。HYBE MUSIC GROUPレーベルであるSOURCE MUSICが手掛ける。グループ名は「IM FEARLESS」（私は恐れない）のアナグラムで、「世の中の視線に揺らぐことなく、恐れずに前に進む」という自己確信と強い意志が込められている。2022年5月にデビューをし、実力と人気を証明し続け、数々の楽曲がヒットを記録。世界中から熱い注目を集めている。
初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'』は、今年4月の仁川公演を皮切りにスタートし、日本の4都市（愛知・名古屋、大阪、福岡・北九州、埼玉・さいたま）、台北、香港、マニラ、バンコク、シンガポール、シカゴ、サンフランシスコなど北米地域を含む合計18都市27公演を開催。日本公演は、全4都市9公演で約11万人を動員し、特にさいたま公演では「DIFFERENT」初披露や14人のダンサーを含む大規模な演出など、より一層スケールアップした演出で大きな話題を呼んだ。
日本公演のアンコール公演の開催場所となる東京ドームは、LE SSERAFIMがデビュー当初から目標として掲げてきた夢の舞台となる。
