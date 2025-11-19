NHKの稲葉延雄会長が19日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、現代用語の基礎知識選「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」候補30語で「オールドメディア」が選出された件に“反論”した。

所感を求められた稲葉会長は「私は、ネットメディアか、オールドメディアかのある種の二分法っていうのはあまり好きではない。少なくとも、NHKに関して言うと、その二分法は当てはまらないと思っております」と見解。「かねてNHKは情報空間の参照点としての役割を果たしたい。今のネットを含む情報空間はアテンションなどで歪められた面が結構あって、そういう情報空間に対して、NHKはあくまでも正しい情報を提供し、豊かな番組を配信することで、そういうネットを含む情報空間を、言わば、NHKの考える正しい情報、あるいは豊かな番組で塗り替えしたい」と強調した。

その上で「NHKはそういうことをやろうと思っている、新しいメディアだと思っています」とした上で「そういう意味では、我々、オールドメディアなどと言われる筋合いはないというふうに思ってます」と語気を強めた。

▽ノミネート語30リスト（50音順）

エッホエッホ、オールドメディア、おてつたび、オンカジ、企業風土、教皇選挙、緊急銃猟/クマ被害、国宝（観た）、古古古米、7月5日、戦後80年/昭和100年、卒業証書19.2秒、チャッピー、チョコミントよりもあ・な・た、トランプ関税、長袖をください、二季、ぬい活、働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相、ビジュイイじゃん、ひょうろく、物価高、フリーランス保護法、平成女児、ほいたらね、麻辣湯、ミャクミャク、薬膳、ラブブ、リカバリーウェア