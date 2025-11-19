女子ゴルフの大王製紙エリエール・レディースは愛媛・エリエールGC松山であす20日に開幕する。

メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）はプロアマ戦に出場して最終調整した。

佐久間と同ランク2位の神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）の差は678・97ポイント。神谷が逆転で年間女王をつかむためには今大会と次戦のツアー選手権リコー杯での連勝が最低条件。今大会で神谷が優勝し、300ポイントを加算したとしても、佐久間が単独25位以上に入れば、初の年間女王が確定する。

単独5位以内に入れば、戴冠の可能性があった前週の伊藤園レディース。最終日は首位で折り返すも、8位だった。「先週は結果を見すぎてしまったので、そこでイライラもしてしまったし、もったいないゴルフをしてしまった。今週は自分の内容が良ければ、きっと結果も良くなってくると思うので、そこに集中してプレーしたい。今週はゴルフを楽しんでやりたい」と気持ちを切り替えた。

初の年間女王が目前に迫る。「せめて最終日まで居たいです。テレビで“決まったんだ”ってなるのは嫌なので、現場に居たいです」と笑顔で話した。