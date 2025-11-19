【メガバンク頭取から事業会社の社長へ】東京センチュリー社長・藤原弘治「金利のある世界で求められるのはモノの価値を見極める力。パートナーと共に、社会課題を解決に導く結節点になりたい」
リスクやピンチには、逆にチャンスも訪れる
─ 国際情勢の動向に加えて、国内の政治情勢も混沌としています。藤原さんの現状認識から聞かせてください。
藤原 私たちは時代の大きな節目に向き合っています。国家間の緊張や経済のブロック化が顕わになる中、構造問題に直面する日本の立ち位置を危惧する声が聞かれます。一方で、こうした転換期には、逆にチャンスも訪れるという感覚を持つことが大事です。
東京センチュリーの経営者としては、不確実性が高いときや苦境に接しているときにこそ、市場の変化を正確に把握し、次のビジネスチャンスにつなげられるかが問われていると、常に意識しています。
─ 逆境をチャンスに変えていくということですね。
藤原 足元ではトランプ関税を契機とした米中貿易摩擦に加え、経済・社会の格差や分断など、資本主義の副作用とも言える構造的な変化が世界中で起きています。さらには、ウクライナ侵攻や中東情勢の不安定など地政学リスクも加わり、予見可能性が低い経営環境が常態化しています。こうした世の中において、企業経営者として、どう舵取りするべきなのかを日々、自らに問い直していく必要があると考えています。
私は、こういった不安定な時期に最も重要なことは、「想定外をつくらない」ということだと考えます。つまり、シナリオプランニングの重要性が増しているということです。将来を正確に予測することは不可能ですが、仮にそういった事態が起きたときに素早く対応するためには、様々なシナリオを想定しておくことが不可欠です。メインシナリオからの「予想外」は許容できますが、「想定外」という事態はあってはなりません。
─ つまり、「起こりうる最悪の事態」も、あらかじめシナリオとして準備しておくということですね。
藤原 シナリオプランニングで重要なのは、情報のアンテナを張り、インテリジェンスを磨くことです。「想定内」で起こる限り、たとえそれが「最悪の事態（ワーストケース）」であっても、対応できます。ただし、経営者は、現実には「想定外」であっても対処の先頭に立ちます。
初動の的確さと楽観バイアス（根拠がないにもかかわらず、自分にとって都合の良い未来を期待し、自分だけは不幸な出来事〈リスク〉に遭わないだろうと考える心理傾向）の排除が重要になります。
─ そういった感覚は銀行時代から持っていたのですか。
藤原 銀行員の仕事とは、まさにあらゆるリスクを想定し、見極め、リスクを取り、制御し、管理することにあります。ですから、銀行員は、リスクに対する目線が自ずと高くなると思います。その意味では、事業会社である東京センチュリーの社長になった今も、その銀行員時代の経験が確かに生きていると感じます。
東京センチュリーが目指す 「永遠のベンチャー企業」
─ 藤原さんは自社を「永遠のベンチャー企業」とも標榜していますね。
藤原 実は私が社長就任直後、社員に対して「地球規模の社会課題を解決に導く永遠のベンチャー企業でありたい」というメッセージを発信しました。
今、世界は複雑で多様な課題に直面しています。例えば、日本は、少子高齢化、人口減少、エネルギー問題、地方創生といった「課題先進国」ならではの独自の問題を抱えています。
またグローバルで見ても、国家間の緊張といった従来の地政学的なリスクに加え、気候変動や自然災害など、地球環境の物理的なリスクも顕在化しています。さらに、AIの急速な進化や脱炭素社会への移行など、社会は多様な変容の真っ只中にあります。
東京センチュリーが目指す 「永遠のベンチャー企業」
