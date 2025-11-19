JOY、5歳長女の誕生日に家族でディズニー満喫 妻・わたなべ麻衣が公開「幸せそう」「可愛いファミリーを拝めて眼福」
タレントのJOY（40）の妻でモデルのわたなべ麻衣（36）が18日、自身のインスタグラムを更新。“はーちゃん”こと長女の5歳の誕生日に家族でディズニーランドを満喫する幸せあふれる写真を公開した。
【写真多数】「幸せそう」「可愛いファミリー」家族でディズニーを満喫するJOY＆わたなべ麻衣＆5歳長女
わたなべは「10月19日 はーちゃんの5歳の誕生日だったので家族でディズニーに行ってきました 初日はランド！ファンタジアルームに泊まり2日目はシーに行ってきました」「小さい頃はイッツアスモールワールド5回連続とか乗ってたのに今年はジェットコースター系も全部制覇したしタワーオブテラーも乗れたんだよ?!すごすぎない?!?!?!（ちなみにJOY君は怖くて乗りませんでした笑）」「5歳になった今年は楽しめるものや興味をもつものがガラリと変わってて大人もしっっっかりと楽しめて満足度半端ないディズニーでした」とつづり、現地でのさまざまな家族写真をアップした。
この投稿にファンからは「幸せそうな麻衣ちゃんファミリー見れて、私も幸せになれました」「可愛いファミリーを拝めて眼福でした」「いつも幸せいっぱいな夫婦で理想の夫婦です」「わぁ大きくなってるー」「絵になるファミリーだよね 幸せオーラ出まくり」「かわいいファミリー お誕生日おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。
