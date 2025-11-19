もう20年近く前の話になる。公私にわたってお世話になっているカメラマンの六川則夫さん、実弟のサッカージャーナリスト・六川亨さんから酒席に誘われ、溜池山王の飲食店に出かけた、いつも通り、肩肘張らない飲み会だと思ったら、そこにJFA（日本サッカー協会）とJリーグの関係者が同席していた。

日刊ゲンダイは、日本サッカーに批判的なスタンスを取ることが多い。居心地の悪さから隅っこで小さくなっていたら、JFAの関係者が亨さんに話し掛けた。

「亨さんほどのキャリアのあるサッカーの専門家がなぜ、ゲンダイにコメントを寄せたり、コラムを書いたりしているのですか？」

いつもの柔和な表情を崩さず、亨さんは丁寧な言葉使いでこう答えた。

「サッカーダイジェスト時代から、＜先入観を持たないで素直に良いものは良い、ダメなものはダメと書く＞ことを心がけてきました。確かにゲンダイには＜批判ありきの記事＞も目立ちます。でも、日本サッカーに対して凄い！ 良くやった！ 感動をありがとう！ とむやみに褒めない媒体が一つくらいあってもいいと思っていますし、長い付き合いなので見捨てるのもしのびないですから」

サッカー好きの長兄と次兄・則夫カメラマンの影響でサッカーフリークとなった三男坊の亨さんは学生時代、読売サッカークラブ（元東京V）の下部組織に所属してプレー。則夫さんによれば、「いつの間にか好ポジションを取って抜け目なくゴールを決める」タイプのプレーヤーだったという。

都立文京高のサッカー部、法政大の学団連サッカー部の一員としてボールを蹴り続け、4年生になって「サッカー関連の仕事に就きたい」と決意したはいいが、どうすれば願いが叶うものなのか、まったくもって見当もつかない。

そこで亨さんは大胆不敵な実力行使に出た。

「愛読書の月刊サッカーマガジンを出版しているベースボールマガジン社（当時の住所は千代田区神田錦町）をアポなしで訪問し、社長室に入っていって『雇って下さい』と直談判した。さすがに丁重に断られたけどね」

■新入社員が日本代表担当に

則夫カメラマンの新宿ゴールデン街の飲み仲間のツテもあり、創刊したばかりの月刊サッカーダイジェスト（日本スポーツ企画出版社）に潜り込むことができ、当時の編集長から「日本代表を担当するように」と言われた。それにしても、新入社員が日本代表の担当とは？

「今と違って日本代表は弱かったので人気がなかった。だから新人に任せておけばいいや、ということだった」

ワールドカップ出場が夢のまた夢の冬の時代だったとはいえ、まさに隔世の感である。

2022年7月に「右肺扁平上皮癌」と診断された亨さんは、東大病院で治療を続けながら「癌との共生」を図り、毎週末のようにJリーグ取材をこなし、7月には韓国で開催された東アジアE−1選手権の取材に出掛けた。

しかし、肺癌の進行に加えて肝臓に癌が転移。体調悪化は避けられず、最後は生まれ育った板橋区大山東町近くの健康長寿医療センターの緩和ケア病棟にて17日午前、68年の人生に終止符を打った。

亡くなった日の午後、翌18日に東京・国立競技場で開催されるボリビア代表戦の「前日公式記者会見」が行われた。会見の席上、日本代表を率いる森保一監督が亨さんの訃報に触れた。

「亨さんには、批判的なこともたくさんいただきましたが、サッカーファミリーとして日本サッカーの発展に大きく貢献していただいた」

そう涙ぐみながらコメント。ネットでも話題となった。

「ありきたりの言い回しだなぁ〜」と亨さんには言われるだろうが……。亨さん、天国から日本サッカーを見守り、正常進化の道を辿っていけるように導いてください。

サッカーをこよなく愛し、サッカーに愛された人生を全速力で駆け抜けた亨さん。本当にお疲れさまでした。

（文＝絹見誠司／日刊ゲンダイ）