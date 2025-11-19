◆女子プロゴルフツアー 大王製紙エリエールレディス プロアマ戦（１９日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）

前週にプロ８年目でツアー初優勝を飾った脇元華（ＧＭＯインターネットグループ）が１９日、プロアマ戦で最終調整し、２週連続優勝に向けて意気込みを語った。

前週の伊藤園レディスは２打差８位で迎えた最終日に６５をマークして逆転Ｖ。その後は家族や親族と都内のすし店で祝勝会を行った。４００件以上の祝福メッセージが届き「たくさんの方からコメントいただいて、実感がちょっとずつ湧いた。返信するのもすごい大変で、寝たのは夜１時ぐらい。でも、本当にありがたかったです」と笑みを浮かべた。

３年前からオフに自主トレをともにしているプロ野球ソフトバンクの柳田悠岐外野手からも電話で祝福された。「おまえ、やるやん！ 優勝したら何か買ってあげるよ。何がいい？」と問われ、「何がいいはちょっと言えないから、ギーさんのチョイスで！」とプレゼントを約束した。

１２月に椎間板ヘルニアの手術を受ける予定の腰痛に加え、前日１８日に寝違えて首痛を発症した。「右を向けなかった」と球を打てなかったが「トレーナーさんが頑張ってくれて、今日は打てました。ちょっとまだ痛いけど、先週が１００だったら、７割ぐらい。ちょっと力を入れて振るとビーンってなるぐらいです」と徐々に回復したことを明かした。

初優勝を挙げたことで、メルセデス・ランクは５８位から４０位に浮上した。脇元は「もともと伊藤園とエリエールで最低でも準シード（５１〜５５位）という目標だったけど、それがなくなったので、今はすごい楽しいです。明るい気持ちで試合に挑める。勝った翌週は予選落ちしないように頑張りたい。調子はいいはずなので、上位に食い込めるようにしたい」と抱負を語った。