【メジャーリーグ通信】

今永昇太はカブスからのQOを受諾すれば来オフはイバラの道…19日午前6時が回答期限

ガーディアンズのクローザーだったエマニュエル・クラセと先発陣の一角だったルイス・オルティスが、ドミニカ人の賭博師からカネをもらって八百長に加担し、FBIに逮捕された。

米国ではデジタル技術の急激な進化によりスポーツベッティングが隆盛を極めている。MLBの試合を対象にした賭けでは、イニングの初球がストライクかボールか？ イニングの2人目の打者への初球はどの球種を使うか？ といった「個別化された賭け」が盛んに行われている。

こうした賭けは単純なので賭ける側が初めから答えが分かっていれば大儲けできる。ドミニカ人の賭博師たちは、それをもくろんで、2023年に、当時すでに一流のクローザーになっていたクラセに同国人のよしみで近づき、八百長に加担させることに成功した。

彼らは事前にクラセと連絡を取り合って、各打者の初球に投げる球種を聞き出す一方で、登板したイニングの最初には大きく外れるボール球を投げて欲しい。2人目の打者への初球はホームプレートのかなり前でワンバウンドするスライダーを投げて欲しいと具体的な要求を出し、クラセにそれを承諾させた。

ア・リーグの最優秀救援投手賞に輝いた実績があるクラセは当初、報酬を求めなかったが、賭博師たちが大きな利益を得ていることを知って今年4月からカネを要求するようになり、何度か受け取った。しかし、毎回支払われる金額はわずかで、すべて合わせても1万ドル（約153万円）に届かなかった。

オルティスがクラセに引き込まれて八百長に加担するようになったのは今年6月のこと。同15日のマリナーズ戦では報酬5000ドル（約76万円）で二回の1球目に指示された通りボール球を投げ、同27日のカージナルス戦でも報酬7000ドル（約107万円）で三回の1球目に、ボール球を投げた。

今回の事件を受けて、真っ先に反応したのが、代理人業界最大手のスコット・ボラス氏で「このような事件を2度と起こさないためには『個別化された賭け』を全面的に禁止すべきだ」と提言した。米議会でも上院の商業・科学・運輸委員会でこの事件が取り上げられ、同委員会のリーダーであるテッド・クルーズ議員とマリア・キャントウェル議員が連名でMLBのマンフレッド・コミッショナーに書簡を送った。

まず同コミッショナーが2年間、この事件が進行していることに気付かなかったことに疑問を呈し、MLBは国民的娯楽を守る責任があるので、事件を徹底的に調査して12月5日までに報告書を提出するよう求めた。果たして真相はどこまで究明できるのだろうか。

（友成那智／スポーツライター）