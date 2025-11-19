

ラトビアはバルト海に面する人口190万人の小国だ（筆者撮影）

【写真で見る】首都リガにあるラトビア初のユニコーン企業Printfulのオフィス

バルト三国の中央、ラトビア共和国。人口約190万人。この小国が、いま欧州のスタートアップシーンで注目されている。

理由は隣国のエストニアのSkypeやリトアニアのNordVPNのような、世界的なユニコーン企業の「輩出実績」ではない。現地の関係者も、その点でラトビアが遅れていると認める。ラトビア初のユニコーン企業「Printful（プリントフル）」が誕生したのは、ごく最近だ。

彼らが前面に打ち出すのは、国全体を「機能的なエコシステム」として設計した国家戦略である。

Case 1：売り上げ80％がアメリカ、頭脳はリガ

ラトビアの戦略を体現するのが、ユニコーン企業「Printful」だ。Eコマース運営者向けに、Tシャツやマグカップなどのオリジナルグッズを製造・配送する「プリント・オン・デマンド（POD）」で最大手に登り詰めた。



首都リガにあるラトビア初のユニコーン企業Printfulのオフィス（筆者撮影）

事業構造が面白い。2013年、ラトビア人創業者がアメリカ・カリフォルニア州で設立。売り上げの約80％はアメリカ市場だ。ところが、IT開発、財務、マーケティング、カスタマーサービスといった本社機能は、すべて創業者の故郷であるラトビアの首都・リガに置いた。ラトビアのIT人材が、グローバルビジネスの頭脳になった。

同社は自らを「テクノロジーカンパニー」と呼ぶ。原点は創業者の実体験だった。2013年、アメリカで別事業を立ち上げた際、プロモーション用に「ポスターを1枚だけ」印刷してくれる業者が見つからなかった。



Tシャツや水着、縫製まで1枚からオンデマンドで製作する（筆者撮影）

この課題をITで解決した。誰もが在庫リスクゼロでオリジナル製品を作れるPODの仕組みだ。顧客（オンラインストア運営者）はデザインとマーケティングに専念できる。製造から梱包、発送はすべてPrintfulが裏方で回す。

2024年11月、Printfulは大きな手を打った。同じラトビア発の競合「Printify（プリンティファイ）」との統合だ。リガ郊外の自社工場（6000平方メートル）やメキシコの巨大工場（2棟合計2万平方メートル）など、自社製造網を持つPrintfulと、85以上の外部パートナーネットワークを抱えるPrintify。両者が手を組み、新たなアンブレラブランド「FYUL」の下で事業を展開する。自社製造と外部委託、両輪を手に入れ、ラトビアの頭脳から世界市場を狙う体制が整った。



リガ郊外の自社工場にはグローバルの本社機能が集約されている（筆者撮影）

Case 2：成功者が次を育てる循環

Printfulの成功は、そこで止まらなかった。Printifyの共同創業者ジェームズ・バリガンは、自らの成功体験と資金を次世代に注いだ。NPO「Startup House Riga」を立ち上げたのだ。



リガ旧市街に位置するStartup House Rigaの建物（筆者撮影）

起業時、「壁にぶつかったときに相談できる場所がなかった」。この苦い経験から、バリガンは私財を投じ、創業者同士が支え合えるコミュニティハブを作った。ここで得た利益は、すべてエコシステムに戻す仕組みだ。

Startup House Rigaのクリスティアンス・イェンシウスCEOは言う。「エストニアにはSkype、リトアニアにはNordVPNという早期の大成功があった。ラトビアにはそれがなかった。だからこそ、創業者同士で支え合うコミュニティが他の国より強く育った」。小さい国だからこそ、個人よりコミュニティで勝負する戦略を選んだ。



Startup House Rigaのクリスティアンス・イェンシウスCEO（筆者撮影）

このNPOハブは民間だけでは動いていない。ラトビア政府やリガ市が深くかかわる。

リガ市は「リガから創業者へ（FROM RIGA TO FOUNDERS）」というプログラムで、入居スタートアップのオフィス賃料を最大70％補助する。経済省もアイデア段階の起業家を支援するアクセラレータープログラムのスポンサーだ。

「創業者から創業者へ（FROM FOUNDERS TO FOUNDERS）」というプログラムもある。先輩創業者らの寄付（16万ユーロ以上）を原資に、初期スタートアップの賃料を6カ月間、月100ユーロ割り引く。官民一体の支援で、Startup House Rigaは開設から1年半で、入居13社が合計1000万ユーロ（約18億円）以上を調達した。

Case 3：小国を武器に変える国家戦略

この強力なエコシステムを支えるのが、ラトビア投資開発庁（LIAA）主導の国家戦略だ。Why Latvia？（なぜラトビアか）。この問いに対し、彼らは「小国」を戦略的な「武器」として打ち出す。

1. 欧州市場の「公式テストベッド」

LIAAのサンタ・ザルベ=ソログバ氏（シニア・スタートアップ投資プロジェクトマネージャー）が挙げた事例が象徴的だ。ドイツの巨大港湾が、入港する貨物船を管理する新ソリューションの導入を検討した。だが、巨大な港でいきなりテストはできない。システムがダウンすれば莫大な損害が出る。



LIAAのサンタ・ザルベ=ソログバ氏（筆者撮影）

そこで「テストベッド」に選ばれたのが、ラトビアのリガ港だった。規模が小さく柔軟なリガ港でソリューションを完璧に動かし、その実績を持ってドイツの巨大港に実装した。

欧州進出を狙う日本企業も同じ手が使える。ラトビアで製品・サービスを検証し、実績を作ってから欧州主要国に展開する。ラトビアは優秀な技術者と柔軟な環境で、4億5000万人のEU市場に向けた「公式テストベッド」の地位を築いた。

2. EU基準という「信頼の証」

デジタルヘルス企業Longenesisのエミルス・シュンジュコフスCEOはこう言う。ラトビアは小国だが、EU加盟国だ。適用される規制（GDPRなど）はドイツやフランスとまったく同じ、世界最高水準。つまり、ラトビアで事業実績を作れば、「EUの厳格な基準をクリアした」というグローバル市場での「信頼の証」になる。

地理的にも欧州主要都市への玄関口だ。リガ市からクルマで15分のリガ国際空港から、ベルリンまで飛行機で2時間、ロンドンまで3時間。欧州主要都市へのアクセスも良い。

日本企業にとって、ラトビアは4億5000万人のEU市場への入り口だ。



ラトビアには日本の大手企業も進出している（筆者撮影）

3. 政府による「オールイン」の支援

ラトビア政府のスタートアップ支援は、国策レベルだ。2018年に導入した「スタートアップ法」で、破格の支援策を整えた。海外企業も使える。

政府は従業員の給与を最大45％共同出資し、スタートアップ向けに所得税をゼロにする特別税制まで用意した。

海外起業家向けの「スタートアップビザ」は、1つのアイデアに対し最大5人の共同創業者が家族ごと申請できる。日本から欧州進出を狙う企業も対象だ。企業が海外の展示会に出る際は、LIAAがブース費用と航空券代の60％を出す。

ザルベ=ソログバ氏の言葉が印象的だ。「私たちにはお金がある。どうかイノベーションを起こすためにお金を使ってください、とお願いしている」。

結論：日本が学ぶべき「エコシステム戦略」

ラトビアの強みは、ユニコーン企業の「数」という過去の実績ではない。国が「テストベッド」戦略を明確に打ち出し、手厚い資金援助とデジタルインフラを整える。政府サービスの91％がデジタル化され、行政手続きも効率化した。そして、Printfulのような成功企業がNPOを通じて次世代に還元し、官民一体の「成功の循環」が回る。

この「機能的なエコシステム」そのものが、ラトビアの最大のプロダクトだ。日本の地方都市や特区がグローバル競争力を獲得するうえで、大きなヒントになる。

（石井 徹 ： モバイル・ITライター）