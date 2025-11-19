「Joshin PRESENTS 虎バンSP 阪神タイガースファン感謝デー2025」の放送が決定！ 本番組では、阪神タイガースの今シーズンの名場面をゲストの秋山拓巳、原口文仁と共に振り返る。今シーズン限りで引退となった原口文仁を同級生で元阪神タイガースの秋山拓巳が接待!?

さらに毎年恒例となっているJoshinでのロケもお届け！ 今年のロケには、昨年に引き続き熱狂的な虎党の川上千尋（NMB48）・平山真衣（NMB48）が登場。二人も欲しくてたまらない（?）視聴者プレゼントとなる最新家電を選ぶ。

今シーズンの感動と、NMB48メンバーによる楽しいロケの様子を、ぜひお見逃しなく！

■「Joshin PRESENTS 虎バンSP 阪神タイガースファン感謝デー2025」出演者

■番組概要

「Joshin PRESENTS 虎バンSP 阪神タイガースファン感謝デー2025」

11月29日（土）午後3時30分～4時26分 （関西地区で放送）

・今シーズンの阪神タイガースの振り返り

秋山拓巳と原口文仁が登場！同級生2人によるトークも必見！

・「阪神タイガースファン感謝デー2025」の様子

一年間の感謝を込めた企画など、ファン感謝デーの熱気をお届けします。

・毎年恒例Joshinプレゼント企画

NMB48の川上千尋、平山真衣が視聴者プレゼントとなる最新家電をドラフト形式でチョイス！

and more・・・

「虎バン」番組公式HP：https://www.asahi.co.jp/toraban/