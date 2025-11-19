南海電鉄は19日、クレジットカードなどのタッチ決済を利用した乗車において、1日の運賃請求額を上限「2,200円」とする「タッチ決済1日上限割サービス」の実証実験を行うと発表しました。

事前登録は不要、実施期間は2025年12月1日(月)から2026年3月31日(火)まで。関西空港からのインバウンド客や、高野山などを巡る国内観光客の利便性向上を目指します。

登録不要！「タッチするだけ」で自動割引

このサービスは、同一のタッチ決済対応カード（クレジット、デビット、プリペイド）やスマートフォンなどで乗車し、1日の運賃総額が2,200円を超えた場合、超過分が自動的に割り引かれる仕組みです。事前登録は不要で、南海電鉄の路線であれば1日に何度乗り降りしても請求額は最大2,200円に抑えられます。

高野山への往復だけで「660円」もおトクに

具体的にどれくらいお得になるのでしょうか。たとえば難波〜高野山を往復する場合を想定すると、

難波駅 〜 高野山駅（往復）の場合

通常運賃：2,860円

本サービス適用：2,200円

結果、660円おトク！

冬の観光シーズン、大阪・なんばエリアの周遊や世界遺産・高野山への旅に強力な味方となりそうです。南海電鉄の路線を何度も乗り降りして駅周辺を散策したり、乗り潰し旅行にも使えるでしょう。

高野線でのタッチ決済対応エリアも拡大

本サービスの開始に合わせ、2025年12月1日(月)から高野線の「下古沢駅」から「極楽橋駅」までの5駅でもタッチ決済が利用可能になります。 これにより、南海電鉄全線105駅中、97駅でタッチ決済乗車ができるようになります。

利用可能駅（画像：南海電鉄）

利用時の注意点

利用にあたってはいくつか注意点があります。

同じ媒体を使うこと：同じカード番号であっても、「クレジットカード本体」と「スマホに登録したカード」は別媒体として扱われ、合算されません。必ず最初から最後まで「同じ1つの媒体」でタッチしてください。

対象は大人運賃のみ：小児運賃は対象外です。

対応ブランド：Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯

南海電鉄は2021年4月、大手鉄道事業者として国内で初めてタッチ決済を導入。2024年度は約63万件の利用があり、タッチ決済利用者が前年比約1.8倍に急増しました。さらに2025年4月〜10月の利用者件数は、万博効果もあり前年同期比5倍以上と大きく伸長。

今回の「上限割」導入で、チケットレスな旅がさらに快適になりそうです。

（画像：PIXTA、南海電鉄）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）