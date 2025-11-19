お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルと西野創人が19日、千葉・イオンスタイル幕張新都心で行われたイオン「ブラックフライデーセール」PRイベントに登場した。

コロコロチキチキペッパーズの西野創人

イオンは今年で10年目を迎える「イオン ブラックフライデーセール」の開催に先駆け、イオンスタイル幕張新都心では、開催前日となる11月19日にフライングセールを実施。PRイベントでは、イオンの各担当者が10周年を飾るおすすめ商品を紹介し、トレンディエンジェル、相席スタート、鬼越トマホーク、コロコロチキチキペッパーズ、オズワルド、きりやはるか・あんり(ぼる塾)が駆けつけ、“ブラックフライデーPRサポーター”としてステージを盛り上げた。

コロチキの2人は、羽毛掛ふとんを紹介。ナダルは「ちょうどほしかったんです、羽毛布団」と話し、「ぜひ買ってください」と来場者にも商品をアピール。西野は「今日から寒くなりましたからね」と話した。

SNSで筋トレ動画を投稿し、「筋肉すごい」「かっこいい」などと注目を集めている西野は、Tシャツ姿で登場。ムキムキの二の腕が際立っていた。