Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月19日は、ユニークなロケット型のデザインでQi2対応・最大25Wの高速ワイヤレス充電に対応した、UGREEN（ユーグリーン）の「Uno 2-in-1 マグネット式ワイヤレス充電器 25W W713」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

これ1台でiPhoneとAirPodsを同時充電。UGREENのQi2対応マグネット式ワイヤレス充電器がクーポン利用で25％オフ！

Qi2対応で最大25Wの高速ワイヤレス充電に対応した、UGREEN（ユーグリーン）の「Uno 2-in-1 マグネット式ワイヤレス充電器 25W W713」が11月12日に発売されました。

iPhoneとAirPodsを同時に充電できるスマートなスタンド型モデルがクーポン利用で25％オフと早速お買い得です。

本商品の最大の特長は、次世代規格であるQi2認証に対応したこと。iPhoneのMagSafe互換のようにマグネットでしっかり固定され、最大25Wの高速ワイヤレス充電が可能です。従来のQi規格に比べて高効率で発熱も抑えられるため、スピードと安定性の両立が期待できます。

さらに、名前の通り2-in-1設計を採用している点も見逃せません。上部のマグネット式パッドでiPhoneをワイヤレス充電しつつ、土台部分ではAirPodsなどのワイヤレスイヤホンも同時にチャージ可能。デスクやベッドサイドに置くだけで、毎日の“定位置充電”がもっとスマートになります。

2-in-1設計とUSB-C拡張でマルチデバイスを同時充電

また、本体背面にはUSB-Cポートを1基拡張。ここから有線デバイスを充電することもできるため、実質1台で3役を担うマルチチャージャーとして活躍します。旅行や出張に持ち運ぶ際も、荷物をかなり減らせそうです。

そして特筆したいのが、ユニークなロケット型のデザイン。0°から55°まで角度調整でき、デバイスも360°回転可能なスタンドは可愛い見た目ながら、LEDインジケーターで充電状況を一目で確認できるなど、実用性もしっかり備えています。

最大25WのQi2高速充電や2-in-1構造、USB-C拡張を備えた「Uno 2-in-1 マグネット式ワイヤレス充電器 25W W713」は、デスク周りをすっきりまとめたい人に最適。見た目の楽しさと実用性を兼ね備えた1台で、毎日の充電がもっと快適になりますよ。

なお、上記の表示価格は2025年11月19日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

