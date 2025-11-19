[写真]=市川雄大　※写真は2025年11月8日撮影

写真拡大

　17日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは、アウェイゲームでパブリックビューイングを行うことをクラブ公式サイトで発表した。

　対象となるのは第6節、第10節、第11節、第14節、第15節、第17節、第19節、第20節、第22節の合計18試合。18試合すべてが大芝高原森の学び舎多目的ホールで行われ、事前申し込み不要、参加費無料となっている。

　アウェイゲームとはなるものの、ファンが集結し大きな声援を送り、チームの勝利を後押ししたいところだ。

　なお、対象となる試合は以下の通り。

■VC長野トライデンツ パブリックビューイング 対象試合

【第6節】
2025年11月29日（土）13:05試合開始　vs サントリーサンバーズ大阪
2025年11月30日（日）13:05試合開始　vs サントリーサンバーズ大阪

【第10節】
2026年1月10日（土）15:05試合開始　vs 日本製鉄堺ブレイザーズ
2026年1月11日（日）13:05試合開始　vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

【第11節】
2026年1月18日（土）12:35試合開始　vs 大阪ブルテオン
2026年1月19日（日）12:35試合開始　vs 大阪ブルテオン

【第14節】
2026年2月14日（土）13:05試合開始　vs サントリーサンバーズ大阪
2026年2月15日（日）13:05試合開始　vs サントリーサンバーズ大阪

【第15節】
2026年2月28日（土）13:05試合開始　vs ウルフドッグス名古屋
2026年3月1日（日）13:05試合開始　vs ウルフドッグス名古屋

【第17節】
2026年3月14日（土）13:05試合開始　vs ヴォレアス北海道
2026年3月15日（日）13:05試合開始　vs ヴォレアス北海道

【第19節】
2026年3月28日（土）14:05試合開始　vs 広島サンダーズ
2026年3月29日（日）13:05試合開始　vs 広島サンダーズ

【第20節】
2026年4月4日（土）14:05試合開始　vs 東レアローズ静岡
2026年4月5日（日）14:05試合開始　vs 東レアローズ静岡

【第22節】
2026年4月18日（土）14:05試合開始　vs ジェイテクトSTINGS愛知
2026年4月19日（日）14:05試合開始　vs ジェイテクトSTINGS愛知