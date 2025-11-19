17日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは、アウェイゲームでパブリックビューイングを行うことをクラブ公式サイトで発表した。

対象となるのは第6節、第10節、第11節、第14節、第15節、第17節、第19節、第20節、第22節の合計18試合。18試合すべてが大芝高原森の学び舎多目的ホールで行われ、事前申し込み不要、参加費無料となっている。

アウェイゲームとはなるものの、ファンが集結し大きな声援を送り、チームの勝利を後押ししたいところだ。

なお、対象となる試合は以下の通り。

■VC長野トライデンツ パブリックビューイング 対象試合



【第6節】

2025年11月29日（土）13:05試合開始 vs サントリーサンバーズ大阪

2025年11月30日（日）13:05試合開始 vs サントリーサンバーズ大阪



【第10節】

2026年1月10日（土）15:05試合開始 vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

2026年1月11日（日）13:05試合開始 vs 日本製鉄堺ブレイザーズ



【第11節】

2026年1月18日（土）12:35試合開始 vs 大阪ブルテオン

2026年1月19日（日）12:35試合開始 vs 大阪ブルテオン



【第14節】

2026年2月14日（土）13:05試合開始 vs サントリーサンバーズ大阪

2026年2月15日（日）13:05試合開始 vs サントリーサンバーズ大阪



【第15節】

2026年2月28日（土）13:05試合開始 vs ウルフドッグス名古屋

2026年3月1日（日）13:05試合開始 vs ウルフドッグス名古屋



【第17節】

2026年3月14日（土）13:05試合開始 vs ヴォレアス北海道

2026年3月15日（日）13:05試合開始 vs ヴォレアス北海道



【第19節】

2026年3月28日（土）14:05試合開始 vs 広島サンダーズ

2026年3月29日（日）13:05試合開始 vs 広島サンダーズ



【第20節】

2026年4月4日（土）14:05試合開始 vs 東レアローズ静岡

2026年4月5日（日）14:05試合開始 vs 東レアローズ静岡



【第22節】

2026年4月18日（土）14:05試合開始 vs ジェイテクトSTINGS愛知

2026年4月19日（日）14:05試合開始 vs ジェイテクトSTINGS愛知