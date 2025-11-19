乃木坂46の井上和が自身のInstagramを更新し、イルミネーションの中で微笑む姿がデート気分が味わえる、彼女感あふれている姿がファンを虜にしている。

【動画】輝くイルミネーションの中で微笑む、彼女感あふれる乃木坂46の井上和

■表情も豊か、彼女感あふれる動画を公開した井上和

Aqua Timezの「真夜中のオーケストラ」をBGMにした動画は、綺麗にイルミネーションが施された街路樹が並ぶシーンからスタート。動画が進むと、白いマフラーを巻いた井上が登場し、並んで歩いているような感覚になれる構成で、まるで”デート”をしている気分を味わうことができる。

前方を映していたカメラが井上のほうを向くと、カメラを見つめてピースしながら笑顔を見せる、という展開。カメラは、再び前方を向くが、すぐに井上のほうに向き直る。その時、井上は手で前髪を直しつつ、視線を街路樹に向けてイルミネーションを楽しんでいるような表情を見せている。

ショートムービーでありながら、”デート”を楽しんでいるような感覚が、ファンの心をつかんだようだ。また、適度な手ブレが、彼女とのプライベートな瞬間を切り取ったような気分を高めている。

SNSには「彼女感がすごい」「見た人全員を虜にしてしまう」「素敵なお散歩になったね、彼女感最高」「すべてが綺麗だ」「めちゃ幸せな気分になれる動画をありがとう」「彼女感というよりもう彼女だよ」と絶賛する声が集まっている。

■動画：イルミネーションが綺麗な街で白いマフラーを巻いた井上和とデート気分に

■落ち葉を手に“秋”の雰囲気を楽しむ井上和

別の投稿では、秋を楽しむ井上を捉えた写真が公開された。ボルドー色のニットに白いマフラーを巻いた井上が、紅葉した落ち葉を手に持っているショット（1枚目）、落ち葉を手に木を見上げている様子（2枚目）など。また、イルミネーション動画と同様に“彼女感”あふれるカメラ目線のショット（3枚目）を披露した。

イルミネーションの動画は冬の雰囲気だったが、こちらの投稿のショットからは秋が感じることができる。