日鉄堺BZがJR西日本とコラボしデジタルスタンプラリーを実施！

18日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズは、西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）とのコラボレーション企画「WESTERデジタルスタンプラリー日本製鉄堺ブレイザーズチャレンジ！！」を行うことをクラブ公式サイトで発表した。

対象となるのは11月22日（土）、23日（日）に和歌山ビッグホエールで行われる第5節大阪ブルテオン戦、2026年1月17日（土）、18日（日）に北九州市立総合体育館で行われる第11節東京グレートベアーズ戦の合計4試合。試合観戦と鉄道利用によるデジタルスタンプラリーが行われ、設定されたチャレンジ内容の達成に応じて抽選で賞品がプレゼントされる。

試合日程によってそれぞれスタンプ獲得スポット、商品、当選者数が決まっており、両方をコンプリートすることで「コンプリート賞」を獲得することもできる。

詳細は以下の通り。

■日鉄堺BZ デジタルスタンプラリー 詳細



《和歌山ホームゲーム（2025年11月22日（土）・23日（日））》



【チャレンジ1】

スタンプ獲得スポット：和歌山ビッグホエール

賞品：ガオウくんキーホルダー

当選者数：50名（各日25名）※即日抽選



【チャレンジ2】

スタンプ獲得スポット：和歌山ビッグホエール＋和歌山駅

賞品：オリジナルサコッシュ

当選者数：20名 ※後日抽選



《北九州ホームゲーム（2026年1月17日（土）・18日（日））》



【チャレンジ1】

スタンプ獲得スポット：北九州市立総合体育館

賞品：ガオウくんキーホルダー

当選者数：50名（各日25名）※即日抽選



【チャレンジ3】

スタンプ獲得スポット：北九州市立総合体育館＋新大阪駅または新神戸駅＋小倉駅

賞品：北九州オリジナルタオル

当選者数：5名



《コンプリート賞》



【チャレンジ4】

条件：上記チャレンジ2・3をどちらも達成した人

賞品：推し選手サイン入りマスコットボール

当選者数：5名