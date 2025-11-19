19日15時現在の日経平均株価は前日比49.81円（-0.10％）安の4万8653.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は741、値下がりは795、変わらずは73。



日経平均マイナス寄与度は42.12円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が21.39円、イビデン <4062>が13.7円、ＴＤＫ <6762>が10.78円、ディスコ <6146>が10.76円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を27.07円押し上げている。次いでイオン <8267>が11.83円、第一三共 <4568>が9.13円、京セラ <6971>が6.02円、セブン＆アイ <3382>が5.52円と続く。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は不動産で、以下、小売、石油・石炭、建設と続く。値下がり上位には機械、その他製品、水産・農林が並んでいる。



※15時0分7秒時点



株探ニュース

