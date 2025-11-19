近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が11月17日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。来春WBCに向けて日本が抱える唯一にして最大の懸案事項を明かした。

韓国との強化試合も終了。金村氏は「収穫あったと思う。ピッチクロックも気にしない」と、投球間の時間制限やバッテリー間のサイン伝達機器ピッチコムも個人差はあっても大きな問題はなかったと振り返った。

日本は来年2月14日に宮崎合宿をスタートし、3月6日に大会2連覇を目指して初戦、WBC1次ラウンド・台湾戦に臨む。

「（ドジャースで）世界一に君臨している大谷翔平、山本由伸がいるわけやからJAPANのユニホームがビッグに見えるよ」と、頼もしげだったが、心配がないわけではない。

ドジャースのゴームズ・ゼネラルマネジャー（GM）は大谷らのWBC出場について、「まだ話し合っていない。今後協議していく」と、まだ容認していないことを明かした。ロサンゼルスの地元紙はケガに繋がりかねない出場に懸念を表明している。

金村氏は「大谷が出るか出えへんのかが心配やな」と、唯一にして最大の懸案を明かした。