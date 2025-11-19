全日本インカレのチケット情報が公開！ 11/19より販売開始

一般財団法人全日本大学バレーボール連盟は17日（月）、秩父宮賜杯全日本バレーボール大学選手権大会ミキプルーンスーパーカレッジバレー2025（第78回全日本インカレ男子と第72回全日本インカレ女子）のチケット情報を公開した。

全国の大学チームが「大学日本一」の座をかけて競い合う全日本インカレ。4年生の集大成となるこの大会は、毎年白熱した戦いを見せている。

今大会は、12月2日（火）から12月5日（金）の期間に、大田区総合体育館、国立代々木競技場 第一体育館、所沢市民体育館、エスフォルタアリーナ八王子を会場にして、1回戦、2回戦、3回戦、準々決勝が行われる。この1回戦から準々決勝までの試合は全席自由席で、ローソンチケットでの購入で一般が1,500円、大学生が1,000円、当日券では一般が2,000円、大学生が1,500円、高校生以下が500円となっている。

12月6日（土）からは会場を大田区総合体育館のみとして準決勝が行われ、12月7日（日）には決勝及び3位決定戦が実施される。この2日間の席種は、自由席となるギャラリー席、ブロック指定席となるスタンド席、アリーナ席の3つに分かれている。（※アリーナ席は全席指定席で男女で別のチケットとなるため2試合目終了後入替あり）

前売りのローソンチケットでは、ギャラリー席は一般が3,000円、大学生が2,000円、高校生以下が1,000円、スタンド席は中央が4,500円、両端・カメラ裏が4,000円、アリーナ席は6,000円となっている。また、当日券はギャラリー席のみ販売され、価格は一般が3,500円、大学生が2,500円、高校生以下が1,500円としている。なお、スタンド席とアリーナ席は学生・一般で料金に区分を設けず、一律の価格となる。

チケットはローソンチケットの該当ページより先着順で販売され、12月2日（火）から5日（金）にかけて行う試合は11月19日（水）18:00より、12月6日（土）と7日（日）に行われる試合は12月5日（金）18:00より販売が開始する。

チケット情報一覧は以下の通り。

■全日本インカレ2025 チケット情報



【12月2日（火）～5日（金）実施の試合】

〈全席自由席〉

ローソンチケット：一般1,500円、大学生1,000円

当日券：一般2,000円、大学生1,500円、高校生以下500円



【12月6日（土）、7日（日）実施の試合】

〈ギャラリー席〉

ローソンチケット：一般3,000円、大学生2,000円、高校生以下1,000円

当日券：一般3,500円、大学生2,500円、高校生以下1,500円



〈スタンド席〉

ローソンチケット：中央4,500円、両端・カメラ裏4,000円



〈アリーナ席〉

ローソンチケット：一律6,000円