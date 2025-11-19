IVEユジン、美ウエストのぞく衣装姿公開「スタイルレベチ」「オーラがすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/19】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が11月17日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】K-POP人気メンバー「スタイルレベチ」引き締まったウエスト披露
ユジンは、シルバーと白を貴重としたパンツ衣装姿を公開。ミニ丈のホルターネックトップスを着用し、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「女神」「クールでかっこいい」「スタイルレベチ」「オーラがすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆IVEユジン、美ウエストのぞく衣装姿公開
◆IVEユジンの投稿に反響
