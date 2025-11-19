LE SSERAFIM、初の東京ドーム公演に喜び KIM CHAEWON「ずっと前から夢見てきた」【‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME囲み取材】
【モデルプレス＝2025/11/19】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）が11月18・19日、東京ドームにて「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME」を開催（11月19日公演はABEMAで国内独占・無料生中継）。公演前に報道陣の囲み取材に応じ、初の東京ドーム公演への喜びを語った。
2022年にデビューを果たし、初の単独東京ドーム公演となった今回。KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAEは、ゴージャスな黒を基調とした衣装に身を包み囲み取材に登場した。
前日に開催された東京ドーム公演初日の感想を問われると、KIM CHAEWONは「私たちがずっと前から夢見てきた東京ドームでの単独公演を行うことができて、本当に嬉しいなと思いました。緊張感、そして責任感を持って臨みました。本当に初日公演を昨日行いましたが、訪れてくださったたくさんのFEARNOTの皆さんがとても幸せそうに楽しんでくださったので、いい思い出ができたなと思います」とにっこり。1st Single ‘SPAGHETTI’のタイトル曲『SPAGHETTI （feat. j-hope of BTS）』のステージを日本で初披露した感想については、SAKURAが「東京ドームという大きなステージで初披露することができて、少し緊張もありながら頑張って披露したんですけども、ファンの皆さんが掛け声を完璧に覚えてきてくださって、とっても楽しい日になりました」と振り返っていた。
グループとして初となる同ワールドツアーは2025年4月の仁川公演を皮切りにスタートし、日本の4都市（名古屋・大阪・北九州・さいたま）と、台北・香港・マニラ・バンコク・シンガポール、そしてシカゴやサンフランシスコなど北米地域を含む合計18都市27公演で開催。同公演は、ワールドツアー・日本公演のアンコール公演となっており、グループ初の東京ドーム単独公演となった。（modelpress編集部）
◆LE SSERAFIM、念願の初東京ドーム公演に喜び
◆「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME」
