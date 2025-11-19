ÂçÃ«1014²¯±ß·ÀÌó¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ´³Û²ó¼ý¤·¤¿Î¢Â¦¡ÖÈà¤Ï¶â¤Î¤Ê¤ëÌÚ¤Ç¤¢¤ê¡Ä¡×¡¡LA¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶Ã¤¯¸ú²Ì
LA¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤¬Ç®ÊÛ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤òÀ©¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Ë·ë¤ó¤À10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1014²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë¤Î·ÀÌó¶â¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁ´³Û¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢LA¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤½¤ÎÎ¢Â¦¤òÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¸½ÃÏ17Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤¬ÂçÃ«¤ÎÇä¤ê¾å¤²¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î°ÜÀÒ¸å2ÅÙ¤ÎÀ¤³¦°ì¤ä¸åÊ§¤¤·ÀÌó¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ä¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î400Ëü¿ÍÄ¶¤òÃ£À®¤·¤¿´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡ÊÂçÃ«¤Î¡Ë·ÀÌó´ü´ÖÁ´ÂÎ¤ÇÈñ¤ä¤·¤¿¤ª¶â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤¹¤Ç¤Ë²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎµÏ¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹¹¿·¡×¤È¥°¥Ã¥º¼ýÆþ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¡¢¡ÖÈà¤Ï¶â¤Î¤Ê¤ëÌÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ç¶â¤òºþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤À®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶Ã¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ç·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î55ËÜÎÝÂÇ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÅê¼êÉüµ¢¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£MVP¤ÎÂ¾¡¢ºÇ¤â³èÌö¤·¤¿»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ÊDH¡Ë¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¡×¡¢ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¾Þ¡×¤â³ÍÆÀ¡£DH¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥ëMLB¡×¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë