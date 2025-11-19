「KAT-TUNのラストステージを一緒に…」解散ライブ配信 全FC会員にメールが届き″驚きの声″

″最後の勇姿″を……

11月8日に『Break the KAT-TUN』と題した解散コンサートを行った『KAT-TUN』。グループは3月末で幕を閉じたが、約半年後に再集結するという異例の展開となった。一夜限りの公演の直前、10月22日にはSTARTO ENTERTAINMENTの全ファンクラブ会員のもとに、とあるお知らせが届いたという。

STARTOは今年2月12日にKAT-TUNの解散を電撃発表。’26年にCDデビュー20周年のアニバーサリーを控えていたなか、亀梨和也（39）、上田竜也（42）、中丸雄一（42）はそれぞれ別の道を歩むこととなり、ファンに衝撃が走った。

その際、事務所は「3月31日に解散はいたしますが、メンバーの希望により、近い将来ファンの皆様とお会いできる場所を作るべく、現在調整をしております」とアナウンス。この″お会いできる場所″が実現し、11月8日午後5時より千葉県・ZOZOマリンスタジアムにて最後のライブが開催された。

公演が近づいてきた10月22日、STARTOのファンクラブ組織「ファミリークラブ」は「会員の皆さまへお知らせ」として、KAT-TUNのラスト公演に関するメール伝言板を全ファンクラブ会員に向けて送信した。

「まずは、KAT-TUNのメンバーが『これまで応援くださったファンの皆さまへ直接感謝を伝える場所を作りたい』という思いで公演を行うことになったと説明し、その模様をFAMILY CLUB onlineで生配信をすると告知。

『つきましては、ファミリークラブ会員の皆さまが応援してくださるアーティストの先輩・後輩として、共に走り続けてきたKAT-TUNのラストステージを一緒に見届けていただけますと幸いに存じます』と呼びかけ、配信日時やFAMILY CLUB onlineのURLなどを記載していました」（芸能ライター）

KAT-TUNのファンクラブに入っていない人にもメールが届いたため、SNSには驚きの声が続出。一部では、

〈全ファンクラブ会員に『Break the KAT-TUN』の配信宣伝メールを送り付けてるの大丈夫？ そんなに配信チケットが売れてないの？〉

〈メールが来て、KAT-TUNのラストコンサートの配信チケットは売れてないのかなと思ってしまった〉

〈KAT-TUNファンの間で生配信チケットの売れ行きが芳しくなくて、全ファンクラブ会員にメールを流したのかな……〉

と、ネガティブに捉える声も出てしまったほど。とはいえ、宣伝効果はバッチリあったようで、SNS上では「メールに背中を押された」として、配信の視聴チケットを買ったと報告している人もチラホラいた。

「視聴チケットの価格はKAT-TUNのファンクラブ会員なら5,300円、一般なら6,300円。KAT-TUNの集大成を見られるとなれば、決して高い金額ではないでしょう。公演・配信を見た人たちの反応次第で、後日アーカイブを視聴しようと考えている人も少なくないようです。

全ファンクラブへのメール伝言板は『V6』の解散コンサート（’21年11月1日）の配信当日にも届いていました。事務所としては、V6に続いてKAT-TUNの″最後の勇姿″をほかのタレントのファンにも見届けてほしいと、願っているのでしょう」（前出・ライター）

ファンからは安堵の声

その裏で、一部の『WEST.』ファンからは心配の声も上がっていた。というのも、10月21日に同グループのX（旧ツイッター）が「中間淳太と #AHOのTOUR 同時鑑賞会 11月8日(土) 19:00〜開催決定」と発表。

11月5日発売のコンサートDVD＆Blu-ray『WEST. LIVE TOUR 2025 A.H.O. -Audio Hang Out-』を、メンバーの中間淳太（38）とファンが同時鑑賞するというイベントを行うとポストしていたのだ。

「その翌日、全ファンクラブ会員に対してKAT-TUNに関するメールが来たため、『会員宛に″KAT-TUNのラストライブを見ろ″っていうメールが来たけど、淳太くんは鑑賞会してても大丈夫なの？』『KAT-TUNのラストライブの生配信を見るから、同時鑑賞会には参加できない』といった声が上がる事態に。

『鑑賞会の日程を変更したほうがいいのではないか』という意見も寄せられていました。事務所総出で先輩の一大イベントを盛り上げようとしているタイミングでしたからね」（前出・芸能ライター）

その後、WEST.のXは24日午後1時に同時鑑賞会の開催時間が8日午後9時からに変更になると発信。中間自身も個人のXでこの投稿を引用しつつ、「いろんなことを踏まえて時間をずらしました。スケジュールを再調整してくださったマネさんたちにも感謝です」「いきなり変更しちゃって申し訳ないけど、1人でも多くのみんなと楽しい時間を過ごしたいです！宜しくね」とPRした。

WEST.側の調整により、KAT-TUNの配信を見ようとしていたファンからは安堵の声が寄せられた。

なお、FAMILY CLUB onlineで配信された『Break the KAT-TUN』の見逃し配信は11月16日午後23時59分で終了してしまったが、KAT-TUNの公式SNSは翌17日に新情報を投下。同ライブのBlu-ray＆DVDが、’26年3月22日に発売されると告知した。

ファミクラストア オンラインの限定販売商品で、申し込み期間は来年1月9日中とのこと。KAT-TUNの歴史が詰まったこの映像作品は、メンバーやファンにとって新たな宝物になることだろう。