そのまま真似したい！【studio CLIP】40代おしゃれ店員さんの「垢抜けコーデ」

いつも同じようなコーデになりがち……という大人女性は【studio CLIP（スタディオクリップ）】の40代おしゃれ店員さんによる垢抜けコーデを参考にしてみて。シャツの腰巻きやベストのレイヤードで着こなしがパッと見違える、トレンド感のある着こなしを紹介します。

シャツのプラスワンでこなれ感を演出

シンプルなワンツーコーデのサマ見えを狙うなら、アクセントとしてシャツを腰巻きにしてみて。今季のトレンドであるチェック柄のシャツがプラスされるだけで、コーデの鮮度がアップ。腰まわりがもたつかないよう、スタッフのMINAKOさんのようにトップスはフロントインしてすっきり見せるのが◎ シックなモノトーンカラーで統一するのも、大人っぽく垢抜けるポイントです。

一点投入で垢抜けて季節感もアップ

シンプルで洗練された雰囲気が漂う黒のワンピース。MINAKOさんのようにベストをプラスワンすれば、季節感が高まります。ふんわりとしたフェイクファーベストを選べばあたたかそうで、トレンド感もプラス。黒にグレーを合わせることで、奥行きが生まれてさらにシャレ感がアップしそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M