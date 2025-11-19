È¬³¤»³¡ß¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ WSÏ¢ÇÆµÇ°¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡Ö½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡×È¯Çä Æî±À¼ÒÄ¹¡ÖÆüËÜ¼ò¤Ë¶½Ì£»ý¤Ä¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡×
¡¡ÆüËÜ¼ò¡ÖÈ¬³¤»³¡×¤ò¾úÂ¤¤¹¤ëÈ¬³¤¾úÂ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢3·î¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀMLB¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢ÇÆ¤òµÇ°¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ËºÌ¤Ã¤¿¡Ö½ãÊÆÂç¶ã¾ú È¬³¤»³¡×¤ò12·î1Æü¤«¤éÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¡£11·î18Æü¤ËÅÔÆâ¤ÇÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡£¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ¤Ç7·î¤«¤é¡ÖÆÃÊÌËÜ¾úÂ¤¡×¤ò¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¤ÇÅ¸³«Ãæ¤À¤¬¡¢Æî±À¿¿¿Î¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤äÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¡ËÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖSAKE¤òÀ¤³¦°ûÎÁ¤Ë¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¾¦ÉÊ»Üºö¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌÜ¶Ì¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£¡ÖHakkaisan¡ÊÈ¬³¤»³¡Ë¡×¤ÏÆ±µåÃÄ¤Î¸ø¼°ÆüËÜ¼ò¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ìÉôÃÏ°è¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢¥Ï¥ï¥¤¡Ë¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¸ÂÄêÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×Éô¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¥¸¡¼¥ó¡¦¥ô¥§¥¿¡¼»á¤â½ÐÀÊ¡£¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÇ¯´Ö450Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¡£¡ØÈ¬³¤»³¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö½ãÊÆÂç¶ã¾ú È¬³¤»³ ¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡µÇ°¥é¥Ù¥ë¡×¤Ï¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÄêÈÖÉÊ¡Ö½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡¡È¬³¤»³¡×¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ½ãÊÆÂç¶ã¾ú¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡ÊÆî±À¼ÒÄ¹¡Ë¡£¸¶ÎÁÊÆ¤Ë¤Ï»³ÅÄ¶Ó¡¢¸ÞÉ´ËüÀÐ¡¢Èþ»³¶Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤ªÊÆ¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤ä¤«¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ä¤Ä¡¢È¬³¤»³¤é¤·¤¤¥¥ì¤¬ÎÉ¤¯¤Æ°û¤ßË°¤¤·¤Ê¤¤¿©Ãæ¼ò¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£ÀºÊÆÊâ¹ç45¡ó¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬15¡¦5¡ó¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ3300±ß¡£