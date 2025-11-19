¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡È¥È¥ì¡¼¥ÉÀâ¡ÉÈÝÄê¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÊóÆ»
¡¡º£µ¨¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Î±½¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÀè½µ¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎÆ¿Ì¾¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¡Ö29Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ËFA¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡£Ä¾¸å¤Ë¥¹¥¡¼¥ó¥º¼«¿È¤¬ÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ïº£²ó¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥À¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç²þ¤á¤Æ¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Î±½¤ò¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡Ö¡ÊÊóÆ»¸å¤Ï¡Ë¿ô»þ´Ö¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È±½¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ïº£µ¨¡¢32»î¹ç¤Ç10¾¡10ÇÔ¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾¥ê¡¼¥°Í£°ì¤Î1ÅÀÂæ¤È¤Ê¤ëËÉ¸æÎ¨1¡¦97¤Î¹¥À®ÀÓ¤òµÏ¿¡£ºòµ¨¤Î¿·¿Í²¦¤ËÂ³¤¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤òËþÉ¼¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»Ä¤ê4¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î´ÉÍý²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢Ç¯ÊðÄ´Ää¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤âÍè¥ª¥Õ¸å¤Ç¡¢µåÃÄ¤¬±¦ÏÓ¤ò¤¹¤°¤ËÊü½Ð¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡£