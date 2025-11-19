ディズニーが企画する、ユニークで魅力的な「ディズニーヴィランズ」の「人を惹きつける力」に注目した”パワーワード”をテーマにしたキャンペーン『パワーワード・ヴィランズ』キャンペーンに参画している「八天堂」

八天堂から「ディズニーヴィランズ」のダークで魅力的な世界観をイメージした「黒いくりーむパン あんバター」がブラックフライデーより順次発売されます☆

八天堂「ディズニーヴィランズ」黒いくりーむパン あんバター

価格：1個 400円（税込）

販売スケジュール：

・2025年11月28日（金）より千葉県・大阪府・広島県の八天堂店舗

・2025年12月1日（月）より東京都・静岡県・愛知県・大分県の八天堂店舗

販売店舗：八天堂店舗（国内常設※一部店舗を除く）

八天堂が「ディズニーヴィランズ」のダークな世界観を表現した、インパクトのある見た目の黒いくりーむパンになぞらえて、ブラックフライデーに合わせて発売。

ふんわりしっとり柔らかな黒い生地の中に、八天堂特製のクリーム、北海道産小豆を使用した八天堂オリジナルの餡子、バターが3層仕立てで入っています。

甘さと塩味が合わさった、一口ごとにクセになる味わいです。

そのままはもちろん、食べる際に電子レンジで温めるのもオススメ。

温めることでバターがとろけ、クリームと餡子、バターが絡み合い、まろやかに広がるコクが楽しめます。

妖しく笑みを浮かべる「アースラ」と、「マレフィセント」「クルエラ」が描かれたパッケージが目印です☆

『パワーワード・ヴィランズ』期間限定キャンペーン

キャンペーン開始日：2025年11月28日（金）

八天堂にて『パワーワード・ヴィランズ』期間限定キャンペーンを開催。

「黒いくりーむパン あんバター」の購入で先着プレゼントがもらえるほか、店舗にてフォトロケーションの設置も実施されます。

キャンペーン1：ステッカープレゼント

「黒いくりーむパン あんバター」を購入された方に、ステッカーをプレゼント。

『リトル・マーメイド』のディズニーヴィランズ「アースラ」デザインのオリジナルステッカーです。

※先着順、無くなり次第終了

※1会計につき1枚

キャンペーン2：『パワーワード・ヴィランズ』キャンペーン限定フォトロケーション

広島県三原市の「八天堂本店」にて『パワーワード・ヴィランズ』キャンペーン限定フォトロケーションを設置。

ディズニーヴィランズと一緒に写真撮影が楽しめるスポットです。

キャンペーン3：『パワーワード・ヴィランズ』キャンペーン限定うちわをプレゼント

「黒いくりーむパン あんバター」の購入で、『パワーワード・ヴィランズ』キャンペーン限定うちわをプレゼント。

「マレフィセント」や「クルエラ」「女王」「アースラ」「スカー」「ハデス」「ドクター・ファシリエ」の全7種から、いずれか1枚がプレゼントされます。

※先着順、無くなり次第終了

※デザインは選べません

※1会計につき1枚

※ステッカーが無くなり次第順次配布開始

『ディズニーヴィランズ』のダークな世界観を表現した、インパクトのある見た目の黒いくりーむパン。

八天堂にて2025年11月28日より順次販売が開始される「ディズニーヴィランズ」黒いくりーむパン あんバターの紹介でした☆

