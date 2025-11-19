元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が18日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。今後について語った。

杉村は2005年の衆院選に自民党比例南関東ブロックで出馬し、83人の“小泉チルドレン”の1人として初当選するも当選直後の失言で話題に。2期目の出馬は断念し、1期で任期を終えた。10年には新党「たちあがれ日本」から比例区で参院選に立候補したが落選。 その後はコメンテーターなど、タレントとして活躍している。

司会の黒柳徹子が「でも今選挙のお誘いっていうの、ありません？」と問うと、杉村は「ないです」と笑ってみせた。

それでも「ただこの間あれなんですよ。それこそ久しぶりに、武部（元）幹事長、あの時私をね、厳しくご指導いただいた、武部さんからお電話いただきましてね。“今、小泉（元）総理と酒飲んでるから来い”って言うんですよ」と武部勤氏から小泉純一郎氏との食事の席に誘われたとした。

「いやあ、もう私びっくりしましてね。もう落選してもう10何年経ってますからね」と杉村。「一瞬ね、これはと思ったんですよ。ひょっとしたら」と選挙に再び誘われるのではないかと思ったという。

「いや、でも、ワイドスクランブルも今コメンテーターやってるし、今結構調子いいですから。いやあちょっと、何てお断りしようかなって思ってたら、選挙のせの字も出なかったんですよ」と回顧。武部氏からは「なんか、頑張ってるな」「見てるぞ」「ちゃんと頑張れ」と言われたと苦笑した。

さらに「最近私はですね、永田町で何て言われてるかっていうと、“落選議員の星”って言われてるんですよ」と杉村。「いや、永田町っていうのは選挙で落選しましたらね、“ただの人”って言うんですよ。ところが選挙に落選して、しかもこんなこと言ったらあれなんですけど、芸能界から政治の世界に行かれた方は結構いらっしゃるんです。政治の世界から芸能界ってのはパイオニアなんです私が」と言い、「だからありがたいなと思ってます、本当に」と現状に満足しているとした。