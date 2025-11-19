◇明治神宮大会大学の部決勝 立命大―青山学院大（2025年11月19日 神宮）

大学の部は決勝が行われ、青山学院大（東都大学）と立命大（関西5連盟第2）が激突した。

中日からドラフト1位指名を受けた最速152キロ右腕・中西は、初回から2回にかけて4者連続三振の好発進。来秋ドラフト1位候補の捕手・渡部に向かって、キレのある球を投げ込んだ。

4回2死から死球でこの試合初めての走者を背負うが、慌てずに後続を打ち取った。5回まで無安打8奪三振の好投だった。

すると6回、1死二、三塁で渡部が、立命大先発左腕の遠藤から、内角低めのスライダーを左翼越えとなる先制3ラン。マウンドの遠藤が思わず笑ってしまうほど強烈な一発を放ち、女房役としてバットで中西を盛り立てた。

強肩強打の捕手として、話題をさらう渡部に、ネットでは改めて驚きの声。Xでは「渡部海！スリーラン激アツやん！」「渡部すごすぎる」などの声が集まった。

さらに来秋ドラフト1位は確実とも言われており、Xでは早くも“青田買い”。「来年のドラフトで渡部海の交渉権獲得宜しくお願いします」「中日ドラゴンズ2026年ドラフト1位渡部海さん」「海キャノンこと渡部海」「虎ご縁あるかな？」「既に12球団のファンが渡部海さん求めてて草」などの声であふれていた。