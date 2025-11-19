初めてのワクチン接種を受けたコーギーさん。気丈に振る舞っていたけれど…思った以上に動揺が顔に出てしまう光景、アニメキャラクターを思わせる可愛すぎる表情は記事執筆時点で28万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

初めてのワクチン接種を受ける犬

Xアカウント『@onigirry』に投稿されたのは、コーギー「ツヴァイ」くんのお姿。ツヴァイくんがまだ小さかった頃、初めてのワクチン接種をするお姿を投稿されました。

診察台の上、しっかりと体を支えてもらいながらとてもお利口さんに注射を受け入れていたというツヴァイくん。

気丈に振る舞っていたけれど…

口角をきゅっと上げ、一見気丈に振る舞っているように見えるものの…その目尻は下がり、明らかに動揺を隠しきれていないそのお姿はあまりにもキャラクター感に溢れていたのだそう。

『え？べつにだいじょうぶですけども…？』なんて震える声が聞こえてきそうなツヴァイくんの表情はあまりにも愛くるしく、多くの人々をキュンとさせることとなったのでした。

この投稿には「へ、へいきだし…こ、こわくないし…って言ってそう」「頑張った！偉いよ！」「すまんけど可愛い」「本当に可愛い」などの絶賛コメントが寄せられています。

バイク旅を楽しむ姿に反響

2025年9月29日、虹の橋を渡りお空組になったことが報告されたツヴァイくん。飼い主さんとさまざまな場所へとお出かけをしたり、バイク旅を楽しんだりとそのお姿は多くのコーギーファンに癒やしと笑顔を届け続けてきました。

大切なお友達、そして最愛の飼い主さんに見送られ虹の橋のふもとへと旅立ったツヴァイくん。これまでの飼い主さんとの大切な記録、愛くるしいお姿はこれからも変わらず、多くの人々にコーギーの魅力を伝え続けていくことでしょう。

