『マイナビ TGC 2026 S/S』3月に開催決定！池田美優、生見愛瑠、ゆうちゃみら豪華出演者発表
東京ガールズコレクション実行委員会は、2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）の開催を発表した。
『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』
テーマは“OUR CANVAS”
『マイナビ TGC 2026 S/S』のテーマは“OUR CANVAS”。
すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ね、個々の個性と創造性が交差することで、唯一無二の物語が描かれ、壮大なアートピースとして形づくられていく。
今回のキービジュアルには、大きなキャンバスがさまざまなステッカーで埋め尽くされており、TGCが多様なステークホルダーとともに創り上げられていることを象徴している。
豪華出演者第1弾発表
メインモデルとして、モデル・タレントとして国民的な人気を誇る池田美優、ゆうちゃみ、絶対的おしゃれリーダーとして支持されるせいら、俳優としても活躍の場を広げる生見愛瑠、アジアを中心にグローバルな人気を獲得している矢吹奈子の出演が決定した。
さらに、嵐莉菜、安斉星来、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、鶴嶋乃愛、長浜広奈、なごみ、星乃夢奈、MINAMI、村上愛花、ゆい小池（ゆいちゃみ）ら、多彩な分野で活躍する人気モデルが一堂に集結する。
出演者リクエスト企画がスタート
TGC公式Xでは、人気企画「#TGC出演希望」ランウェイ編がスタートした。TGCのランウェイで見たい出演者を募集する企画で、多方面から注目を集めている。
また、「マイナビ TGC 2026 S/S」の開催決定を記念し、デジタルギフト1,000円分が毎日5名に当たるキャンペーンも同時に実施している。応募期間は2025年11月28日（金）までとなっている。
詳細はTGC公式X（@TGCnews）をチェック。
今後の追加情報もお見逃しなく！
イベント概要
【第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER】（略称：マイナビ TGC 2026 S/S）
●日時
2026年3月14日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00（予定）
●会場
国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）
●チケット
【入場料（税込）】
指定席：先行：11,000円、一般：11,500円、TGC CARD割引：2,000円OFF / お土産袋・ペンライト付
アップグレードチケット：上記指定席料金 + 5,000円
※4歳以上はチケットが必要
【先行販売】2025年11月20日（木）〜
TGC Premium会員先行：2025年11月20日（木）10:00〜11月24日（月・祝）23:59 ※抽選 ※TGC CARD割引対象
TGC CARD先行：2025年11月29日（土）10:00〜 ※先着 ※TGC CARD割引対象
TGC公式LINE先行 第一弾：2025年12月10日（水）10:00〜12月16日（火）23:59 ※抽選
TGC公式LINE先行 第二弾：2026年01月07日（水）10:00〜01月12日（月・祝）23:59 ※抽選
※順次予約・販売開始
【アップグレード】2026年1月15日（木）10:00 〜
TGC Premium会員：2026年01月15日（木）10:00〜01月19日（月）23:59 ※抽選
通常：2026年01月22日（木）10:00〜01月26日（月）23:59 ※抽選
※対象：各種先行販売でチケットをご購入済みの方
※順次予約・販売開始
【一般販売】2026年1月24日（土）10:00〜
※先着・売り切れ次第終了
【チケットに関する問い合わせ先】
https://support.tickebo.jp
※お問い合わせは24時間受付しております。営業時間内に順次回答いたします。
※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。
●メインモデル
嵐莉菜、安斉星来、池田美優、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、せいら、鶴嶋乃愛、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、星乃夢奈、MINAMI、村上愛花、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ 他 ※50音順
●公式サイト
『マイナビ TGC 2026 S/S』公式サイト