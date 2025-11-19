東京ガールズコレクション実行委員会は、2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）の開催を発表した。

『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』

テーマは“OUR CANVAS”

『マイナビ TGC 2026 S/S』のテーマは“OUR CANVAS”。

すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ね、個々の個性と創造性が交差することで、唯一無二の物語が描かれ、壮大なアートピースとして形づくられていく。

今回のキービジュアルには、大きなキャンバスがさまざまなステッカーで埋め尽くされており、TGCが多様なステークホルダーとともに創り上げられていることを象徴している。

豪華出演者第1弾発表

メインモデルとして、モデル・タレントとして国民的な人気を誇る池田美優、ゆうちゃみ、絶対的おしゃれリーダーとして支持されるせいら、俳優としても活躍の場を広げる生見愛瑠、アジアを中心にグローバルな人気を獲得している矢吹奈子の出演が決定した。

さらに、嵐莉菜、安斉星来、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、鶴嶋乃愛、長浜広奈、なごみ、星乃夢奈、MINAMI、村上愛花、ゆい小池（ゆいちゃみ）ら、多彩な分野で活躍する人気モデルが一堂に集結する。

出演者リクエスト企画がスタート

TGC公式Xでは、人気企画「#TGC出演希望」ランウェイ編がスタートした。TGCのランウェイで見たい出演者を募集する企画で、多方面から注目を集めている。

また、「マイナビ TGC 2026 S/S」の開催決定を記念し、デジタルギフト1,000円分が毎日5名に当たるキャンペーンも同時に実施している。応募期間は2025年11月28日（金）までとなっている。

詳細はTGC公式X（@TGCnews）をチェック。

今後の追加情報もお見逃しなく！

イベント概要

【第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER】（略称：マイナビ TGC 2026 S/S）

●日時

2026年3月14日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00（予定）

●会場

国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席：先行：11,000円、一般：11,500円、TGC CARD割引：2,000円OFF / お土産袋・ペンライト付

アップグレードチケット：上記指定席料金 + 5,000円

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売】2025年11月20日（木）〜

TGC Premium会員先行：2025年11月20日（木）10:00〜11月24日（月・祝）23:59 ※抽選 ※TGC CARD割引対象

TGC CARD先行：2025年11月29日（土）10:00〜 ※先着 ※TGC CARD割引対象

TGC公式LINE先行 第一弾：2025年12月10日（水）10:00〜12月16日（火）23:59 ※抽選

TGC公式LINE先行 第二弾：2026年01月07日（水）10:00〜01月12日（月・祝）23:59 ※抽選

※順次予約・販売開始

【アップグレード】2026年1月15日（木）10:00 〜

TGC Premium会員：2026年01月15日（木）10:00〜01月19日（月）23:59 ※抽選

通常：2026年01月22日（木）10:00〜01月26日（月）23:59 ※抽選

※対象：各種先行販売でチケットをご購入済みの方

※順次予約・販売開始

【一般販売】2026年1月24日（土）10:00〜

※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

https://support.tickebo.jp

※お問い合わせは24時間受付しております。営業時間内に順次回答いたします。

※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

●メインモデル

嵐莉菜、安斉星来、池田美優、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、せいら、鶴嶋乃愛、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、星乃夢奈、MINAMI、村上愛花、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ 他 ※50音順

●公式サイト

『マイナビ TGC 2026 S/S』公式サイト