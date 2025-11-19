NHKの稲葉延雄会長が19日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、英公共放送BBCがティム・デイビー会長らが辞任すると発表した件についてコメントした。

BBCは2024年の米トランプ大統領選前に放映した番組で、トランプ大統領の演説を恣意（しい）的に編集したなどと批判が出ていた。

この件について、稲葉会長は「先般BBCで、報道番組を巡ってトラブルがあり、会長が辞めると。で、デイビー会長っていうのは、私もよく存じ上げている方だったんですけど。ただ、あまりにも早くお辞めになったんで、なんで辞めたのか聞く暇もなかった」とし「どういう事情で、ああいう風になったのかっていう、私、細かいことはつまびらかでないので、コメントをするような立場にありません」と言及は控えた。

その上で「やはり公共放送として、あくまでも正しい情報を皆さんにお届けする。そして豊かな番組をお届けする。これは必須だと。これが守られない、できないような組織で、それで持って、民主主義の発展に貢献したいっていう使命は達成することができない。足腰をしっかり固めて、本当に基本原則だけど、正しい情報を皆さんにお伝えする。豊かな番組をお届けする。そういうことで、我々は自らを律していきたいと、そういうふうに思っているということです」と話した。