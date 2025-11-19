元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。“親友の条件”に一同がドン引きする場面があった。

番組では、丸山が思う“親友の条件”として「相手の○○を食べられたら」とのクイズを出題。これにレギュラー陣は「ハンバーガーの包み紙に残ったソース」「ソフトクリーム」「使ったスプーンで」など答えを繰り出したが、丸山は「相手の食べかけのミノを食べられたら」とサラリ。すると「（ホルモンの）ミノ！？」「食べかけの“モノ”じゃなくてミノ！？」など驚きの声が。

共演者らが顔しかめる中、丸山は「ミノって、たぶんかみ切れない。“かみ切れないな”って、あきらめて出したのを食べれたら」と解説。一同は「うおー！なかなかだ」「ヤダヤダ…」とドン引きした。

しかし丸山は「だから、みやぞんと（夫の）本並（健治）さんと、あとロバートの馬場（裕之）さんは食べれる」と告白。番組MCの「ハライチ」澤部佑から「さすがに神田さん、それはちょっと」と振られたフリーアナウンサーの神田愛花が「それはそう。ガムと一緒ですもんね、ガムをかんで…」と確認すると、「そうです、そうです」とうなずいていた。