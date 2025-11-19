読売新聞は１９日までに、主要な民間調査機関１０社に対し、２０２５〜２６年度の国内総生産（ＧＤＰ）の成長率予測をアンケート調査した。

全社が１％以下を予想し、２６年度は単純平均で０・７％だった。日本経済は当面、プラス成長が続くものの、米国の高関税措置が重しとなり、低成長となる見通しだ。（経済部 中西梓）

内閣府が１７日発表した２５年７〜９月期のＧＤＰ（季節調整値）の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で４〜６月期と比べ０・４％減だった。このペースが１年続くと仮定した年率は１・８％減で６四半期ぶりのマイナス成長となった。トランプ関税による輸出の減少と住宅投資の落ち込みが要因で、１０〜１２月期はプラス成長となる見方が多い。

主要１０社が回答した２５年度の予測は、８社が１％、１社が０・９％、１社が０・８％だった。２６年度については、１社が１％、５社が０・８％、１社が０・７％、２社が０・６％、１社が０・５％と回答した。

成長率の伸び悩みの要因としては、米国の高関税政策に言及する声が多い。

「輸出は２５年１０〜１２月期に底入れし、景気の足を引っ張ることはなくなる」（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングの小林真一郎氏）との見通しがある一方で、「関税分の価格転嫁は徐々に進むと予想され、値上げにより日本からの輸出も下押しされる」（第一生命経済研究所の新家義貴氏）との指摘もある。

大和総研の神田慶司氏は「合意履行を巡り日米対立などが生じれば、再び関税率を引き上げられる可能性もある」と今後のリスクに言及した。

トランプ関税によるＧＤＰの押し下げ効果については、２５〜２６年度で三菱総研の田中嵩大氏が０・３％程度、明治安田総研の前田和孝氏は０・４％程度、ＳＭＢＣ日興証券の丸山義正氏は０・４〜０・５％程度と試算した。

米国ではＡＩ（人工知能）ブームの失速やノンバンク融資の損失拡大などへの懸念も高まっている。みずほリサーチ＆テクノロジーズの酒井才介氏は「株価の大幅な調整が実体経済に波及する可能性も否定できない」と指摘した。

日中関係の悪化も懸念材料となる。日本総研の古宮大夢氏は「中国景気の減速や日中関係の悪化で中国人の訪日需要が伸び悩めば、２期連続マイナス成長となる恐れもある」としている。

それでも日本経済はプラス成長が続くとの見方で一致しており、賃上げの継続や株高による資産効果を理由に挙げている。実質賃金は、コメの価格下落に加え、ガソリン税の暫定税率廃止で物価高が和らげば、２６年上半期にプラスに転じるとの予測は多い。「実質賃金がプラスになれば、個人消費の持続的な回復が期待できる」（ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎氏）との期待が高いためだ。一方で、「小幅なプラスにとどまり、個人消費の基調は弱い状況が続く」（明治安田総研の前田氏）と慎重な見方もある。

政府が今週中にまとめる経済対策についても賛否がある。ＧＤＰの押し上げ効果を期待する一方で、「物価高対策によるバラマキの多くは貯蓄に回る可能性がある」（農林中金総合研究所の南武志氏）、「財政規律を疑えば、クラウディングアウト（国債発行による金利上昇を受けた景気抑制）が生じる可能性がある」（ＳＭＢＣ日興証券の丸山氏）との懸念があるためだ。

「過度な低金利の長期化は円安を通じてインフレ圧力を強める」（三菱総研の田中氏）と、日銀の利上げが必要との指摘もあった。

◇

アンケートに協力したエコノミストは以下の１０人。

▽ＳＭＢＣ日興証券・丸山義正チーフマーケットエコノミスト▽第一生命経済研究所・新家義貴シニアエグゼクティブエコノミスト▽大和総研・神田慶司シニアエコノミスト▽ニッセイ基礎研究所・斎藤太郎経済調査部長▽日本総合研究所・古宮大夢研究員▽農林中金総合研究所・南武志理事研究員▽みずほリサーチ＆テクノロジーズ・酒井才介チーフ日本経済エコノミスト▽三菱総合研究所・田中嵩大研究員▽三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング・小林真一郎主席研究員▽明治安田総合研究所・前田和孝エコノミスト