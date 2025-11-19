ロッテからドラフト４位で指名された桜井ユウヤ内野手（１８）＝昌平＝が１９日、さいたま市内で仮契約した。契約金４０００万円、年俸５６０万円（金額は推定）、背番号は５５に決まった。

５５番という背番号は大砲としての期待の表れ。桜井は「プロ野球の世界の先輩たちでも松井選手だったり村上選手だったりいて、ホームランバッターのイメージがあって、自分もそのような選手になりたいと思って、その期待に応えられるようにプレーしていきたいと思いました」と笑顔を見せた。

入団してからの目標を「１年目はケガせずにしっかり戦える体にやって、できるだけ早く１軍にいって活躍して、レギュラーになりたいっていう思いがあるので、そこからホームラン王とかタイトルをとれたらいい」と言う。「村上選手の記録は超えたいので６０本打ちたいなと思います」。村上の持つ日本人登録選手シーズン最多新記録の５６号本塁打のクリア、そしてさらに積み上げ大台突破という壮大な夢を描いた。

タイ人の両親を持ち、１８１センチ、９１キロの恵まれた体格の持ち主。高校時代は１年から４番・サードのレギュラーをつかみ、高校通算４９本塁打を放った右打ちのスラッガー。今夏の埼玉大会は決勝で敗退したが、左中間へ一時は同点となる本塁打も放った。

榎アマスカウトディレクターは「右の長距離砲として将来的にはマリーンズの中軸を打ってもらいたい」と期待を込めた。