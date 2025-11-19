¹ÃÉÜ¡¢45ºÐDF»³ËÜ±Ñ¿Ã¤Î³èÆ°Ää»ß¤òÈ¯É½¡Ö°ìÉô½µ´©»ïÊóÆ»¤ò·Ð¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ï19Æü¡¢DF»³ËÜ±Ñ¿Ã¤Î³èÆ°Ää»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉô½µ´©»ï¤«¤é»³ËÜ¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¹ÃÉÜ¤Ï18Æü¤Ë¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î°ìÉô½µ´©»ï¤Ë¤ª¤±¤ëÊÀ¥¯¥é¥Ö½êÂ°¡¢»³ËÜ±Ñ¿ÃÁª¼ê¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¹ÃÉÜ¤Ï19Æü¤Ë¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î°ìÉô½µ´©»ïÊóÆ»¤ò·Ð¤Æ¡¢»³ËÜ±Ñ¿ÃÁª¼êËÜ¿Í¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë³§ÍÍ¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ì¤è¤¦³èÆ°¼«½Í¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö¤«¤é¡¢ËÜÆü¡Ê11/19¡Ë¤è¤ê³èÆ°Ää»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤Î¿½¤·½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ³èÆ°¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï1980Ç¯6·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß45ºÐ¡£¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡Ê¸½¡§¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç1999Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¡¢2003Ç¯¤«¤é¹ÃÉÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»646»î¹ç½Ð¾ì14¥´¡¼¥ë13¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢3ÅÙ¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤äÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢2025J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ JFA Âè105²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÉô½µ´©»ï¤«¤é»³ËÜ¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¹ÃÉÜ¤Ï18Æü¤Ë¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î°ìÉô½µ´©»ï¤Ë¤ª¤±¤ëÊÀ¥¯¥é¥Ö½êÂ°¡¢»³ËÜ±Ñ¿ÃÁª¼ê¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï1980Ç¯6·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß45ºÐ¡£¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡Ê¸½¡§¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç1999Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¡¢2003Ç¯¤«¤é¹ÃÉÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»646»î¹ç½Ð¾ì14¥´¡¼¥ë13¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢3ÅÙ¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤äÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢2025J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ JFA Âè105²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£