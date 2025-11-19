俳優や声優としても活躍する近藤雄介（33）が来年1月にBS日テレなどで放送開始される新作アニメ「ほっぺちゃん〜サン王国と黒ほっぺ団の秘密〜」に出演することが18日、発表された。

サン王国の王様である重要キャラクター「王様ほっぺちゃん」を演じる。またオープニングテーマをEXILEのTETSUYAをリーダーに、THE RAMPAGEやFANTASTICSのメンバーで結成した6人組、EXILE B HAPPYが担当することも合わせて明かされた。

近藤はコメントも発表し「皆さまの心を温かく笑顔でいっぱいにできるよう、キラキラな王冠を傾けながらガーディアンズに司令を出す、愛嬌（あいきょう）たっぷりな王様を全力で演じます！カワイイがあふれるこのアニメ、絶対に見るのじゃ〜！」と役になりきってつづった。

ほっぺちゃんは2010年頃に女子小学生を中心に大流行したキャラクターで、2013年までの3年間で1000万個を売り上げる大ヒット商品に。近年は「平成レトロ」ブームの流れに乗り、SNSを中心に再注目されている。

アニメでは、サン王国の中に迷い込んだ「（がんそ）ほっぺちゃん」が、カラフルで個性豊かな仲間たちと繰り広げる冒険と友情の物語を繰り広げる。BS日テレのほか、山梨放送、チバテレ、テレビ神奈川、テレ玉、西日本放送、北海道文化放送でも放送予定となっている。

近藤は発表にあたってSNSも更新し「子供から大人まで楽しめるキラキラですてきなアニメです。皆さまお楽しみに」と呼びかけた。