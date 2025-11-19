K-POP最高順位！Stray Kids、米誌が選ぶ「グローバルコンサートツアートップ20」2位に

ボーイズグループStray Kidsがワールドツアーで海外メディアの注目を集め、再び“グローバルスタジアムアーティスト”の名声を馳せた。

最近、アメリカのコンサート専門誌『Pollstar』が発表した「グローバルコンサートツアートップ20」チャートによると、Stray KidsはK-POPアーティストの最高順位である2位を記録した。同チャートは、地域別の平均チケット興行収益をもとに順位をつける。

Stray Kidsは去る10月、仁川（インチョン）アジアド主競技場でのアンコール公演を最後に、幕を閉じた世界35地域56公演のワールドツアー「Stray Kids World Tour ‘dominATE’」で世界の“超大型”会場を回り、さまざまな記録を打ち立てた。

（写真＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

35の開催地域のうち、28カ所でスタジアム公演を行い、1公演当たり数万人の観客を動員した。

また、さまざまな国の会場でK-POPアーティストとして初めて公演を行い、パリのスタッド・ド・フランスでは、K-POP最大規模および最多観客を達成し、影響力を証明した。

なお、Stray Kidsは来る11月21日14時、新しいアルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリース予定だ。