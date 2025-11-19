NCT WISHサクヤ、ファンへ“おじさん構文”でメッセージ 誕生日投稿が話題「完璧に使いこなしてる」「韻も踏んでて感動」の声
【モデルプレス＝2025/11/19】NCT（エヌシーティー）のX（旧Twitter）が11月18日、更新された。ボーイズグループ・NCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）のサクヤ（SAKUYA）が“おじさん構文”を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】18歳アイドル、絵文字＆半角カナ多用の“おじさん構文”全容
18日にサクヤが18歳の誕生日を迎えたことを受け、同アカウントは「誕生日おめでとう！サクヤ！！」と自撮り写真を添えて投稿。また「シズニー（※NCTのファンネーム）チャン！！今日はボクの（誕生日ケーキの絵文字）を（クラッカーの絵文字）してくれてホントにありがとウ！！何よりの（プレゼントの絵文字）だヨ！！ずっとダイスキ！ってありきたりな言葉だけじゃ嬉しくないよネ けれどボクのアイもシズニチャン（ハートの絵文字）に伝わってるといいナ！！お返事マダカナ、ピアスはママカラ（笑）ナンチャッテ！！！！！！ サクヤ」とサクヤからファンに向けたメッセージを公開した。
今回のサクヤのメッセージは主に中高年男性がSNSなどで使用しがちだとされている、絵文字やギャグの多用、句読点の増加、語尾をカタカナにするといった特徴を取り入れた“おじさん構文”となっている。
この投稿には「面白すぎる」「日本の光」「読み応えがすごい」「センスが天才」「最高のアイドル」「完璧に使いこなしてる」「韻も踏んでて感動」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆サクヤ、“おじさん構文”披露
◆サクヤの“おじさん構文”に反響
