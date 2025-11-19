アレクサンダー、妻・川崎希の母＆「ガールズ達」3ショット公開「のんちゃんそっくり」「みんな美人さん」と反響
【モデルプレス＝2025/11/19】モデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが11月18日、自身のオフィシャルブログを更新。家族の写真を公開し、反響が寄せられている。
アレクサンダーは「ガールズ達」というタイトルでブログを更新。「ググガガ取るなよのんちゃん」とつづり、妻であり実業家・タレントの川崎希が娘2人と一緒に笑顔で写ったショットを披露した。また「うちののんちゃん母ちゃんです」と川崎の母親も登場し、コートを着てポーズを取る姿も投稿されている。
この投稿に「みんな美人」「お母さんの優しい笑顔がのんちゃんそっくり」「可愛いが渋滞」「素敵なファミリー」「癒やしでしかない」などとコメントが寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
