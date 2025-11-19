マツダ「“新”SUV」に反響殺到！ リッター“21km”超えの燃費に「よく走る」の声も！ 全長4.7mの「程よいサイズ」＆「豪華内装」採用！ ディーゼルエンジン搭載の「CX-60 XD Drive Edition」が話題に

ボディサイズに賛否、燃費性能には高評価の声

マツダは2025年10月9日、クロスオーバーSUV「CX-60」の新グレード「XD Drive Edition」を発表しました。販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

リッター“21km”走るマツダ「“新”SUV」！

CX-60は2022年に登場したクロスオーバーSUVで、マツダの「ラージ商品群」第1弾として位置づけられるモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがマツダ「“新”SUV」です！ 画像で見る（40枚）

全長4740mm×全幅1890mm×全高1685mm、ホイールベース2870mmと堂々としたボディを持ちながら、5名乗車時でも快適な居住性を確保しています。

外観は、マツダのデザイン哲学である「魂動（こどう）」を基調とし、SUVらしい力強さと日本的な美のエッセンスを融合。プレミアムSUVとしての存在感を放っています。インテリアはナッパレザーや加飾パネルなどグレードに応じた仕立てが施され、上質で落ち着いた空間が広がります。

パワートレインは、PHEV（プラグインハイブリッド）の「e-SKYACTIV PHEV」、ディーゼルハイブリッドの「e-SKYACTIV D」、ガソリン仕様の「SKYACTIV-G 2.5」、そしてディーゼルターボの「SKYACTIV-D 3.3」など、幅広い選択肢を用意。

そのうち「SKYACTIV-D 3.3」搭載車は、最高出力231馬力を発揮しながらWLTCモードで20.9〜21.4km／L（4WD）という高い燃費性能を誇ります。

今回追加された「XD Drive Edition」は、ディーゼル車専用の新グレードで、ブラック基調の外装にピアノブラック加飾や20インチブラックメタリックホイールを採用。本革シートを組み合わせることで、スポーティさと上質感を兼ね備えた仕上がりになっています。

さらに、ブラックナッパレザーシートを採用した上級仕様「XD Drive Edition Nappa Leather Package」、そしてタン内装を採用した「XD Premium Sports」も同時に設定。いずれもディーゼルの力強い走りと高級感を両立させたモデルです。

販売店では、「XD Drive Editionはブラック外装が好評」「都会的で引き締まって見える」という声が多く、特に男性ユーザーの注目を集めているとのことです。別の販売スタッフは「タン内装のXD Premium Sportsは、落ち着きと華やかさのバランスが絶妙」と話し、内装デザインを評価する声も目立ちます。

一方で、CX-60に対してSNS上では多くの反響が寄せられています。

「大きいけどかっこいい」「車幅が大きいのが気になる」といったコメントや、「CX-5からCX-60と乗り継いできたが、最初は大きく感じてもViewモニターと小回り性能で慣れれば問題ない」といったコメントも。

また、「ボディサイズを考えたら燃費の良さに驚き」といった意見も投稿されており、ディーゼルエンジンの完成度に驚く声も多く見られます。

※ ※ ※

CX-60の車両価格（消費税込）は「XD Drive Edition」が427万200円〜449万5700円、「XD Drive Edition Nappa Leather Package」が456万5000円〜479万500円、「XD Premium Sports」が466万5100円〜489万600円。

グレード体系の整理によって選びやすさも向上し、CX-60はより幅広いユーザー層に対応するモデルへと進化しています。