Maison de FLEUR×リラックマ新作コラボ♡甘かわバッグ&ぬいぐるみ

Maison de FLEURから、心ときめく「リラックマ」とのコラボコレクションが再び登場♡今回のテーマは“カップケーキ”。甘い世界に浸るリラックマたちの限定アートを使用した、バッグやポーチ、ぬいぐるみなど全10型がラインアップします。特に注目は本コラボ初のリュック。上品なブラックに刺繍されたリラックマや取り外し可能なリボンチャームなど、ファンの“欲しい”が詰まった仕上がりに。

初登場のリュックは特別感たっぷり♡



リラックマ リボンラウンドリュック

今回の目玉は、コラボ初となる「リラックマ リボンラウンドリュック」(13,200円)。ブラックの本体に刺繍されたリラックマが上品で、大人も使いやすい仕上がりです。

リボンチャームは取り外し可能で、気分によってアレンジOK。内側には限定アートの総柄プリントが施され、開くたびに可愛さがあふれます。

リラックマ フリルハンドルスクエアトート

スクエアトートバッグ

また、「リラックマ フリルハンドルスクエアトート」(8,800円)や「スクエアトートバッグ」(6,900円)も登場。アイボリーやピンクの柔らかな色味に、カップケーキの世界観が刺繍されています。

H&M Studioのホリデー♡華やか36型限定カプセルコレクション

小物やぬいぐるみも充実のラインアップ



ラウンドポーチ

リボンチャーム

バッグチャーム

リラックマ ぬいぐるみ/コリラックマ ぬいぐるみ

コリラックマ スペシャルぬいぐるみ

バッグ以外にも、小物の可愛さが抜群。「ラウンドポーチ」(4,500円)はピンクとベージュの2色展開で、裏地には限定アートを。

人気の「リボンチャーム」(3,700円)や「バッグチャーム」(4,400円)、「コリラックマ バッグチャーム」(4,400円)も揃います。

さらに、コラボ衣装をまとった「リラックマ ぬいぐるみ」(6,050円)、「コリラックマ ぬいぐるみ」(6,050円)、特別仕様のドレスを着た「コリラックマ スペシャルぬいぐるみ」(8,800円)など。

ファン必見の豪華なラインアップが魅力です。

購入特典はオリジナルステッカー♪



＜Maison de FLEUR 限定デザイン＞

＜リラックマストア 限定デザイン＞

発売を記念し、Maison de FLEUR店舗とリラックマストア全店では、対象商品購入で「オリジナルステッカー」をプレゼント。各店で異なるデザインが用意され、コレクター心をくすぐります。

発売日は12月6日(土)、ECサイトは12時よりスタート。

Maison de FLEUR全店舗、自社EC「STRIPE CLUB」、リラックマストア、サンエックスネットショップなどで購入可能です(取り扱い商品は店舗により異なります)。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ♡

甘くて優しい冬のご褒美コラボ♡



ホリデーシーズンにぴったりの「Maison de FLEUR×リラックマ」新作コレクションは、大人の可愛さと遊び心がぎゅっと詰まった特別なラインアップ♡

リュックやバッグは普段使いにも取り入れやすく、ぬいぐるみやチャームは自分へのご褒美にもぴったりです。数量限定のステッカー特典も見逃せません。

甘いカップケーキの世界観に包まれたアイテムたちと一緒に、心がほっと温まる冬を過ごしてみては？