Studioが出来すぎているんだ…。

Apple（アップル）のMacシリーズの中で、最高の性能と最高の拡張性を備えたモデルと言えば？ そうですね「Mac Pro」。プロのクリエイティブワークに応えられるように設計された、Macの王として君臨しています。

ただ、その進化は遅く、未だにチップは2023年の「M2 Ultra」。もうM5チップがリリースされているので、そろそろ王も「M5 Ultra」でアップデートされてはいかがでしょうか？

みたいな空気を皆さん感じていると思うのですが、それ届かないかも…。

Bloombergのマーク・ガーマン記者によると、アップルは現在M5 Ultraを搭載したMac Studioのみに注力。社内ではMac Studioこそプロ向けPCの現在と未来を象徴とする存在だと考えているとか。

え？ Mac Proは？ なんだか「ほぼ諦めた」って聞いているらしいですよ。

もう終わりというわけではないけれど、Mac Studioも優秀だからなぁ

このMac Pro出ない説。

あくまでもガーマン氏の取材に基づくもので、本当にそうなるかは謎。「今のところ止めとこう」といった状態なのか、それともロードマップの見直しにかかっているのかもわかりません。

でも、Mac Studioが優秀なのは事実なんだよなぁ。

チップもUltraが載りますし外部ポートもまあまあ豊富。MacProのように内部に拡張するシステムである必要はないので（グラボがささるわけでもないですし）、コスパ見てMac Studioで十分な業務も多そう…。

Mac Pro、あの最高に放熱性良さそうな穴開きボディはカッコいいんですけどね。

Source: MacRumors, Bloomberg