「令和のドラちゃん」人気タレント、13キロ増を告白。“ぽっちゃりの道”へ！ きっかけはあの人気メニュー
コスプレイヤーでタレントの阿波みなみさんは11月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファンに向けて13キロのリバウンドを報告し、今後は「ぽっちゃりの道」へ進むことを宣言しています。
【投稿】阿波みなみの「ぽっちゃり」宣言！
ダイエットをしていた時期について、「痩せている私が良かったと思う方たちにはほんとに申し訳ないと思っています。でも私は痩せてから脂肪も仕事も体力も減ってこのまま何も無くなっていくのかと絶望の日々を送っていました」と語り、「そんな時に出会ったのがサムライマックでした。サムライマックは私を包み込むように私を受け入れてくれました。香ばしく炙り醤油風のソースにやみつきになり、止まらなくなりました。そして私は決めました。またぽっちゃりの道を行くと、人の目を気にせず自分の好きな自分でいようと」と決意に至った過程を説明しています。
最後は、「皆様、これからはぽっちゃりがエックスのタイムラインを通ることが増えると思いますが、温かく見守ってくれたら嬉しいです。これからもぽっちゃり令和のドラちゃんこと阿波みなみをよろしくお願いいたします」と締めくくりました。
この投稿にファンからは、「阿波みなみちゃん、痩せてても太ってても可愛いからリバウンドとか気にせず食べたいもの食べて可愛くいて欲しい」「ブランディングも大切だけどそれが耐えられないストレスになるなら自由に生きた方が幸せよなぁ」「大多数の方が気がついていた事を今更報告されてるのが潔くて尊い」と温かい声が寄せられています。また、「リバウンドを制する者はゲームを制するのですよ」との声に、「でもバスケットボールは食べれないでしょ？」と阿波さんが返すコミカルな場面も見られました。
「私はぽっちゃりの道を行きます」阿波さんは「皆さまへご報告があります」とつづり、1枚の文書を掲載。文面にて、「実は先月からまるで究極ブイモンキーのようなリバウンドをしてしまい体重十三キロほど盛り返してしまいました。申し訳ありません」と13キロのリバウンドを報告し、「私はぽっちゃりの道を行きます」と宣言しました。
