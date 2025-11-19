西武は19日、成田晴風投手、シンクレア投手、ラマル選手を「ジャパンウィンターリーグ2025」に派遣すると発表した。

▼ 成田晴風投手コメント

「変化球は十人十色だと思うので、いろいろな選手が集まる良い機会として積極的に教えてもらいたいと思いますし、トレーニング方法についても学びたいと思っています。この冬はウエイトにも力を入れたいと思っているので、パワーとスキルの両方がレベルアップできたらいいなと思います」

▼ シンクレア投手コメント

「このウインターリーグ期間中は来季、チームに貢献できる投手になることを意識して取り組んでいきたいと思っています。打者が嫌がる球の習得をし、春季キャンプからしっかりアピールして、チームの戦力になることが目標です」

▼ ラマル選手コメント

「さまざまな地域から、多くの選手やスタッフが集まる場なので、視野を広く観察して良いところを自分のものにできるようにしたいですし、課題を克服しながら新しい自分に出会えたらいいなと思います。終わったときに周りから成長したと思われるようにがんばります」