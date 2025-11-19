2026年1月8日より放送されるTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」に登場する天元の声優およびナレーションを榊󠄀原良子が担当することが発表された。

集英社『週刊少年ジャンプ』にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）突破した『呪術廻戦』（著・芥見下々）。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。TVアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が2023年7月から12月まで放送された。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、『劇場版 呪術廻戦0』復活上映が劇場公開され、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が11月7日より全国の劇場で公開されている。

榊󠄀原が演じるのは、不死の術式を持ち、都立呪術高専最下層「薨星宮 本殿」にいる国内結界の要となる存在である天元。さらにナレーションも担当する。あわせて、天元のキャラクター画像と榊󠄀原のコメントも到着した。

榊󠄀原良子 コメント

優れた結界術を持ち、自身が持つ不死の術式によって500年以上も生き続け、かつ、自身を神と崇める団体とは距離を置いてきた「呪術師」なので、「老獪」な部分をも併せ持つ人物ではないかと考えました。また、500年以上「死」とは無縁であることがどのようなことなのか、どのような「思い」を抱きながら生きているのかを考えています。「天元」を演じるには、たぶん、答えの出ないその問いかけを続けていかなければと思っています。 （文＝リアルサウンド編集部）